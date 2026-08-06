У Києві розслідують напад на суддю

Суддя Оксана Гринчак розповіла про втручання у свою діяльність і погрози з боку сторонньої особи та просить Офісу Генерального прокурора повідомити, як триває розкриття та розслідування провадження. Вища рада правосуддя на засіданні в четвер, 6 серпня, вирішила передати це звернення прокурорам й отримати дані про хід справи.

Як стало відомо, до кабінету Оксани Гринчак у Деснянському райсуді Києва прийшла жінка. Вона мала агресивний вигляд, але ніяк не могла пояснити, навіщо вона прийшла до судді. Пані Оксана не знала жінку й не могла зрозуміти, в якій справі вона може фігурувати.

При цьому жінка тримала в руках закордонний паспорт і ручку. В документі було написано, що ім'я невідомої – Паршина Наталія. У якийсь момент жінка спробувала завдати поранень судді, використавши якраз ту ручку, що тримала в руках. Вона цілилася в шию.

Суддя Гринчак пригадує, що від відвідувачки вона відчула реальну загрозу. Та додатково ще й говорила із суддею, запитуючи "Сонечко, ти хочеш працювати?". Проте затримати жінку не вдалося, вона пішла з приміщення до прибуття Служби судової охорони.

З'ясувалося, що Паршина відома серед правоохоронців. Медики діагностували в неї "гострі ознаки психічного розладу". Після події не вдалося з'ясувати мету нападу та питання, які громадянка хотіла розв'язати.

Слідчий відділ Деснянського управління поліції у місті Києві проводить розслідування, а ВРП просить надати інформацію про хід справи.

У ВРП розповіли про спробу нападу на українського суддю: дивіться відео

Нагадаємо, в Україні суддям гарантована безпека та правовий захист, але це не означає, що вони повністю захищені від нападів. Проте посягання на життя через здійснення правосуддя є окремим тяжким кримінальним злочином.

Також кримінальна відповідальність передбачена за погрозу або насильство щодо судді; умисне знищення чи пошкодження майна; втручання в діяльність і неповагу до суду.

У березні був подібний випадок, коли у Дніпрі троє невідомих у балаклавах жорстоко побили суддю, намагаючись її викрасти. На щастя, чоловік посадовиці прибув учасно й завадив нападникам. Рада суддів України наголосила на потребі посилення захисту суддів та їхніх персональних даних, щоб запобігти подібним нападам.