Ошибка на старте стоит нервов: законно ли менять нотариуса для ведения наследственного дела

Наследники должны ответственно выбрать нотариуса для ведения дела и подать соответствующие документы. Это важно, ведь смена специалиста фактически не допускается законодательством – наследственное дело должно заводиться один раз.

Можно ли выбрать другого нотариуса после открытия наследственного дела?

Нотариус, к которому обратилась семья наследодателя, сразу заводит дело. Но иногда одни родственники не удовлетворены выбором первого специалиста и желают его сменить. О том, можно ли сменить нотариуса, когда дело уже открыто, рассказала на странице в Treads юрист Евгения Козлова.

Смотрите также На случай изменения обстоятельств: для чего нужен подназначенный наследник в завещании

Наследственное дело только раз может быть начато и в большинстве случаев ведется одним нотариусом до конца.

Ошибка на старте может стоить вам месяцев нервов, затягивания оформления и дополнительных проблем с документами. Поэтому в наследственных вопросах опаснее всего – действовать в спешке и без профессионального совета,

– отметила эксперт.

Замена нотариуса после открытия дела исключительная, только в случаях:

невозможности частного нотариуса осуществлять деятельность из-за блокировки или аннулирования доступа к Реестру;

ликвидации нотариальной конторы;

других объективных препятствий.

Для того, чтобы при необходимости передать дело другому нотариусу, нужно заявление всех наследников. Специалист должен быть выбран в пределах того же округа.

Если государственную нотариальную контору закрыли, то от наследников подается заявление нотариусу, который ведет дело, или ликвидационной комиссии, или территориальному органу Минюста.

Частный нотариус или контора ведет его до окончания процесса и хранит в своем архиве.

Важно! Если разные нотариусы открыли несколько наследственных дел, то его должен вести специалист, который первым открыл его, согласно бумажным носителям.

Как происходит рассмотрение дел, которые открыты на временно оккупированных территориях?

Дело открыто на ВОТ может быть в Наследственном реестре, но часто к нему просто нет доступа. Эксперты говорят, что его можно восстановить.

Если дело рассматривается не по месту открытия наследства, то нотариус уже на правильном месте имеет право истребовать документы и продолжить его ведение. Однако это не касается отдельных случаев, указанных в абзацах 1, 3, 4 пункта 21 Заключительных и переходных положений Гражданского кодекса Украины. То есть, во время военного положения и еще 6 месяцев после него, наследники могут обращаться к любому нотариусу, если наследство открылось на оккупированной территории или в зоне боевых действий.

Что еще стоит знать о наследстве в 2026 году?