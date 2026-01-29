Имущество пропавшего без вести: имеют ли родственники право на наследство

Обычно наследство открывается после смерти человека и переходит наследникам по завещанию или по закону. В то же время война значительно увеличила количество случаев исчезновения без вести, что усложняет решение наследственных вопросов для родственников.

Могут ли получить имущество родственники пропавшего без вести?

По закону наследство открывается после смерти человека или со дня, когда его официально объявляют умершим по решению суда. Это прямо предусмотрено статьей 1220 Гражданского кодекса Украины.

Интересно Оформление наследства в Украине: какие действия выполняет нотариус и какие документы нужны

Если лицо имеет статус пропавшего без вести, наследственное дело не открывается, даже если с момента исчезновения прошло много времени. поэтому родственники пропавшего без вести не могут сразу оформить наследство на его имущество.

Почему не получится оформить наследство пропавшего без вести?

Юридически такой человек считается живым. Чтобы начать наследственную процедуру, необходимо обратиться в суд с заявлением об объявлении лица умершим. Порядок такого обращения определен статьями 46 – 48 Гражданского кодекса Украины.

Обратите внимание! Только после вступления в силу судебного решения нотариус имеет право открыть наследственное дело.

Важно различать эти два состояния. Исчезновение без вести само по себе не создает наследственных прав, тогда как объявление лица умершим является законным основанием для перехода имущества к наследникам по завещанию или по закону, в соответствии со статьями 1216 и 1217 Гражданского кодекса Украины.

Что еще нужно знать о наследстве в Украине?