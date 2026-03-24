Лучше действовать сразу: что стоит помнить, чтобы не потерять право на наследство

Наследники рискуют потерять право на имущество умершего родственника, если не пройдут всю процедуру открытия наследства. Важно помнить о правильном времени, месте открытия наследства и сроки в которые нужно подать заявление.

Как наследнику не потерять право на наследство?

Юристы напоминают, что наследнику следует подать заявление о принятии наследства в указанные сроки, чтобы не потерять на него право. Время открытия наследства – это день, когда наследодатель умер, или признан умершим. А место наследства определяется адрес, где наследодатель проживал в последнее время, или территория, где расположено имущество, что наследуется. Об этом пишет Министерство юстиции.

Смотрите также На случай изменения обстоятельств: для чего нужен подназначенный наследник в завещании

Если же речь идет о наследстве военнослужащих, или лиц, которые находились вне места жительства, то местом открытия наследства является адрес, где человек проживал раньше.

В случаях, когда наследодатель проживал в доме-интернате для граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью, другом учреждении социального назначения, то именно это заведение будет местом открытия наследства.

Закон также предусмотрел случаи, когда наследодатель умер за границей. При таких условиях место открытия определяется Законом Украины "О международном частном праве".

Наследственное дело следует начинать у нотариуса по месту открытия наследства. Во время военного положения это может сделать любой нотариус, если на месте открытия наследства не действуют органы государственной власти.

Наследник по завещанию или по закону может принять наследство или отказаться от него. Нельзя принять или отклонить часть наследства. От выбора человека зависит приобретение собственности на все имущество, которое должно принадлежать ему.

Важно! Наследники, которые постоянно проживали с умершим родственником получают свою долю наследства автоматически, если в течение 6 месяцев не подали заявление об отказе от имущества. Тоже самое касается несовершеннолетних и нетрудоспособных детей наследодателя.

В остальных случаях человек пишет нотариусу заявление о том, что желает принять наследство. С 14 лет человек может сделать это самостоятельно. Для этого нужно:

лично прибыть к нотариусу;

отправить заявление средствами почтовой связи;

подать электронное заявление, подписанное квалифицированной электронной подписью или усовершенствованной электронной подписью.

Так же как подать заявление, гражданин может его отозвать в течение 6 месяцев. Нормы о времени принятия наследства устанавливает статья 1270 Гражданского кодекса Украины. Если в течение установленного срока заявление о принятии наследства не поступило к нотариусу, то наследник теряет право на имущество.

При этом по судебному иску наследника, который пропустил срок для принятия наследства по уважительной причине, ему могут назначить дополнительное время для приобретения права собственности на наследство.

В дальнейшем наследник получает свидетельство о праве на наследство. Там указана доля, которую человек получит. Если имущество передается зачатому, но еще не рожденному ребенку, то выдача документа о принятии наследства и распределение имущества между всеми наследниками начинается после его рождения.

Заметим, что, что даже если у человека нет свидетельства о наследстве, права на имущество он не теряет.

Свидетельство о праве на наследство выдается после 6 месяцев со дня открытия наследства. Для этого наследники должны подать заявление. А пока этот срок не выйдет, гражданин вполне имеет право просить разрешение на получение части вклада наследодателя в банке, если это вызвано существенными обстоятельствами.

Какие есть очереди принятия наследства и кто к ним относится?

Если наследник не оставил завещание, то наступает наследование по закону, пишут специалисты Бесплатной юридической помощи. К первой очереди наследников относятся дети, родители и жена/муж наследодателя. Вторая очередь – это родные братья и сестры, бабушки и дедушки. Третьими по закону могут получить наследство родные дядя и тетя наследодателя. Четвертая очередь наследников, это люди которые проживали с наследодателем одной семьей не менее 5 лет до открытия наследства. Пятая очередь – это иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи, и другие родственники умершего.

Что еще стоит знать о наследстве?