Раньше списывали, теперь передадут на благотворительность: какие правила готовят для магазинов

Верховная Рада впервые рассмотрела законопроект, который позволил бы торговым сетям получить законный механизм бесплатной передачи безопасных непроданных продуктов на благотворительные цели. В этих правовых изменениях объединены более 20 регламентов Европейского Союза.

Что меняет законопроект об обновлении аграрного законодательства в соответствии с требованиями ЕС

Народные депутаты в первом чтении приняли законопроект, что предусматривает усиление контроля за здоровьем животных и безопасностью пищевых продуктов. Однако это не единственные нововведения, ведь изменения предлагают передавать продукты на благотворительность законным путем. Об этом говорится в карточке законопроекта №15058-д.

За соответствующие изменения проголосовали 245 народных депутатов. Законопроект обозначен как евроинтеграционный – он вводит государственное регулирование агропродовольственного сектора.

Если законопроект будет поддержан во втором чтении и в целом, то операторы рынка получат право бесплатно передавать безопасные продукты на благотворительность.

Также будут установлены правила безопасного повторного использования вторичного пластика.

Кроме того, планируется, что общий закон о государственном надзоре будет согласован со специальным законом о государственном контроле пищевых продуктов и ветеринарии.

Важно! Законопроект также выполняет рекомендации Еврокомиссии по результатам двустороннего скрининга, которые вошли в Отчет о прогрессе Украины за 2025 год.

Как именно определяется, что продукт безопасен для потребления

Госпродпотребслужба не наделена полномочиями по официальному толкованию норм законодательства, предоставлению правовых заключений относительно законопроектов или оценке их соответствия законодательству. Однако в комментарии 24 Канала в службе объяснили, как именно определить, что пищевой продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье человека и пригоден для потребления. Это особенно важно, учитывая, что на благотворительность, согласно законопроекту, будут передавать продукты, которые не были приобретены и подлежат списанию.

Так потребителям рекомендуют обращать внимание на:

вид маркировки в отношении срока годности ("употребить до" или "лучше употребить

до");

соблюдение производителем и продавцом условий хранения, в частности температурного режима;

целостность упаковки;

отсутствие признаков порчи (нехарактерный запах, изменение цвета, консистенции, наличие плесени и т. п.).

Окончательный вывод о безопасности конкретного продукта зависит от совокупности факторов, определенных законодательством, а не исключительно от даты, указанной на упаковке,

– пояснили в Госпродпотребслужбе.

Также специалисты добавили: если пищевые продукты требуют специальных условий хранения и/или условий использования, такие условия должны быть указаны в информации о продукте.

Напомним, инициаторы законопроекта предлагают создать фудбанки из продуктов из магазинов. Речь идет о тех продуктах, срок годности которых почти истек, но они еще безопасны для потребления.

Внедрение европейских норм безопасности пищевых продуктов предусматривает контроль качества и надлежащее хранение продуктов, которые могут быть предоставлены бесплатно.