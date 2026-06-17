Что можно получить в продовольственных банках Украины?

Продовольственные банки оказывают поддержку тем гражданам, которые в ней больше всего нуждаются. Например, ВПЛ и пенсионерам. Как именно работают эти организации, разбирался 24 Канал.

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В Украине уже действуют некоторые продовольственные банки. Например, FoodBank Ukraine. Эта организация работает около 15 лет и охватывает 8 областей.

Украинская федерация продовольственных банков доступна почти по всей Украине. Конкретная информация по регионам размещена на официальных ресурсах.

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Вес одного продуктового набора может быть значительным и составлять от 15 до 30 килограммов. Чаще всего в него входят:

  • крупы;
  • макаронные изделия;
  • мука;
  • сахар и соль;
  • растительное масло;
  • консервы;
  • чай и кофе;
  • мыло;
  • шампунь;
  • зубная паста и так далее.

В некоторых случаях фудбанки получают продукцию от определенных торговых сетей. Поэтому в таких наборах можно найти:

  • соки;
  • молочные продукты;
  • хлеб;
  • воду.

Отметим, что такие наборы различаются. Их состав зависит от того, какую продукцию получил фудбанк.

Как ещё украинские фудбанки помогают украинцам?

  • Некоторые фудбанки обеспечивают украинцев и горячими обедами. Например, FoodBank Ukraine. Точек, где выдается горячая еда, много. Они расположены в Харькове, Днепре, Одессе, Киеве и в Харьковской области.
  • Украинская федерация продовольственных банков запустила мобильный фудтрак. То есть кухню на колесах. Этот фургончик выезжает в населенные пункты и там готовит еду.