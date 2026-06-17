Що можна отримати у фудбанках України?

Фудбанки надають підтримку тим громадянам, які найбільше її потребують. Наприклад, ВПО та пенсіонерам. Як саме працюють ці організації, розбирався 24 Канал.

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В Україні вже діють деякі фудбанки. Наприклад, FoodBank Ukraine. Ця організація працює приблизно 15 років та охоплює 8 областей.

Українська федерація банків продовольства доступна майже по всій Україні. Конкретна інформація по регіонах розміщена на офіційних ресурсах.

Вага одного продуктового набору може бути значна і сягати від 15 до 30 кілограмів. Найчастіше туди входять:

крупи;

макаронні вироби;

борошно;

цукор та сіль;

олія;

консерви;

чай та кава;

мило;

шампунь;

зубна паста і так далі.

В деяких випадках фудбанки отримують продукцію від певних торговельних мереж. Тому у таких наборах можна знайти:

соки;

молочні продукти;

хліб;

воду.

Зауважимо, такі набори різняться. Вони залежать від того, яку продукцію отримав фудбанк.

Як ще українські фудбанки допомагають українцям?