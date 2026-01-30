Опасные операции с деньгами: что запрещено законом

Любые операции с гривной, иностранной валютой или другими денежными инструментами должны происходить в рамках закона. Нарушение установленных правил может повлечь за собой строгую ответственность, включая реальное лишение свободы.

Какие операции с деньгами запрещены законом?

В 2026 году уголовная ответственность за действия с поддельными деньгами остается одной из самых строгих в финансовой сфере согласно Уголовным кодексом Украины.

Статья 199 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание за умышленное изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка или сбыт фальшивой гривны или иностранной валюты. За такие действия лицу грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Важно! Если правонарушение совершено повторно или в крупном размере, санкции ужесточаются.

За оборот фальшивых денег в значительных объемах суд может назначить от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Крупным размером в 2026 году считается сумма, превышающая 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 3 400 гривен.

Особо суровое наказание, от 8 до 12 лет лишения свободы, предусмотрено в случаях деятельности организованной группы или если сумма подделки превышает 6 800 гривен.

Чем грозит отмывание доходов?

Отдельную уголовную ответственность несет отмывание средств, то есть финансовые операции, направленные на сокрытие незаконного происхождения имущества.

Такие действия могут реализовываться через фиктивные договоры, мнимые сделки, подделку документов, использование банковских счетов третьих лиц или перемещение средств между счетами, в том числе за рубежом.

Согласно статьей 209 Уголовного кодекса Украины, за легализацию преступных доходов в 2026 году предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с конфискацией имущества.

Если же действия совершены повторно, по предварительному сговору группой лиц или в крупном размере, наказание возрастает до 5 – 8 лет заключения с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься деятельностью до 3 лет.

Справочно: Крупным размером для таких преступлений в 2026 году признается сумма более 6 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 102 000 гривен. Аналогичная ответственность применяется и в случае использования ценных бумаг или других финансовых инструментов как способа отмывания средств.

Какой необлагаемый минимум граждан в Украине?