Имеет ли право ТЦК требовать прохождения ВВК, если есть отсрочка?

Наличие отсрочки или бронирования не освобождает военнообязанного от обязанности пройти военно-врачебную комиссию, если на этом настаивает ТЦК. Такое требование прямо предусмотрено законодательством, которое регулирует воинский учет и мобилизацию.

Эти нормы позволяют ТЦК направлять на ВВК всех лиц, которые находятся на воинском учете, в том числе и тех, кто имеет право на отсрочку.

В частности, соответствующие обязанности установлены:

Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе";

Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

Порядком организации и ведения воинского учета, утвержденным постановлением КМУ от 30.12.2022 № 1487;

а также Положением о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (приказ Минобороны № 402).

Часть 10 статьи 1 Закона "О воинской обязанности и военной службе" прямо обязывает военнообязанных являться по вызову ТЦК для прохождения медицинского осмотра.

Напомним! Постановление ВВК о годности к службе действует 12 месяцев, после чего ТЦК имеет право инициировать повторный осмотр. Обязанность явиться возникает только при условии надлежащего вручения повестки или направления на ВВК.

Какая действует ответственность за отказ от ВЛК?

Отказ от прохождения ВВК расценивается как нарушение правил воинского учета. За это предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 210-1 КУоАП, штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Если же лицо систематически уклоняется от выполнения требований воинского учета или игнорирует законные вызовы ТЦК, ответственность может быть более строгой.

В таких случаях возможно применение статьи 337 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за нарушение правил воинского учета при наличии определенных законом обстоятельств.

