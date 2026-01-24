Об этом сообщил Львовский областной ТЦК и СП.
Как можно стать на воинский учет?
Ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым в год взятия на воинский учет исполняется 17 лет, берутся на воинский учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
На учет призывников 17-летние юноши могут с помощью использования электронной идентификации и уточнения своих персональных данных через мобильное приложение Резерв + или лично посетить ТЦК и СП и подать соответствующие документы оффлайн.
Во время личного визита нужно предоставить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- выписку из реестра территориальной общины (информация о задекларированном/зарегистрированном месте проживания/пребывания);
- справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для внутренне перемещенных лиц);
- свидетельство о рождении;
- документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков;
- документ об образовании с приложениями;
- справка с места учебы/работы (при наличии);
- четыре фотографии размером 35 на 45 миллиметров (снимок без головного убора);
- другие документы (при необходимости).
Сейчас при постановке на воинский учет призывников военно-врачебную комиссию не нужно проходить. Зато медосмотр станет обязательным непосредственно перед направлением на базовую военную службу и перед началом практических занятий по базовой общевойсковой подготовке.
Не подлежат постановке на воинский учет призывников исключительно те юноши, которые отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.
Юноши, которые в установленные законом сроки должны были стать на воинский учет, но не смогли сделать это, обязаны лично посетить ТЦК и СП по месту регистрации или фактического проживания и предоставить необходимые документы.
Стоит заметить, что несвоевременная постановка на учет и нарушение правил воинского учета предусматривает административную ответственность.
Однако это не касается случаев, когда гражданин не стал на воинский учет по уважительной причине. В таких случаях он освобождается от ответственности за несоблюдение сроков постановки на учет.
Задержка в постановке на учет считается оправданной при условии документального подтверждения наличия проблем со здоровьем (заболевания), возникновения обстоятельств стихийного характера и пребывания или проживания юноши на временно оккупированной территории или в районе ведения боевых действий.
Мобилизация в Украине: какие еще есть нововведения для молодежи?
С 2026 года студенты-медики будут проходить обязательную военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы. Обязательная военная подготовка будет касаться граждан, которые получают высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, и пригодны к военной службе.
Заметим, что студентов могут мобилизовать, если они завершили семестр, учатся на военных специальностях, перешли на заочную форму, или были отчислены или взяли академический отпуск.
Отсрочку от мобилизации имеют студенты дневной или дуальной формы обучения, которые получают высший уровень образования за предыдущий.