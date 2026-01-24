Об этом сообщил Львовский областной ТЦК и СП.

Смотрите также Верховная Рада не поддержала отмену отсрочки для студентов в возрасте 25+

Как можно стать на воинский учет?

Ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым в год взятия на воинский учет исполняется 17 лет, берутся на воинский учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

На учет призывников 17-летние юноши могут с помощью использования электронной идентификации и уточнения своих персональных данных через мобильное приложение Резерв + или лично посетить ТЦК и СП и подать соответствующие документы оффлайн.

Во время личного визита нужно предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

выписку из реестра территориальной общины (информация о задекларированном/зарегистрированном месте проживания/пребывания);

справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для внутренне перемещенных лиц);

свидетельство о рождении;

документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков;

документ об образовании с приложениями;

справка с места учебы/работы (при наличии);

четыре фотографии размером 35 на 45 миллиметров (снимок без головного убора);

другие документы (при необходимости).

Сейчас при постановке на воинский учет призывников военно-врачебную комиссию не нужно проходить. Зато медосмотр станет обязательным непосредственно перед направлением на базовую военную службу и перед началом практических занятий по базовой общевойсковой подготовке.

Не подлежат постановке на воинский учет призывников исключительно те юноши, которые отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.

Юноши, которые в установленные законом сроки должны были стать на воинский учет, но не смогли сделать это, обязаны лично посетить ТЦК и СП по месту регистрации или фактического проживания и предоставить необходимые документы.

Стоит заметить, что несвоевременная постановка на учет и нарушение правил воинского учета предусматривает административную ответственность.

Однако это не касается случаев, когда гражданин не стал на воинский учет по уважительной причине. В таких случаях он освобождается от ответственности за несоблюдение сроков постановки на учет.

Задержка в постановке на учет считается оправданной при условии документального подтверждения наличия проблем со здоровьем (заболевания), возникновения обстоятельств стихийного характера и пребывания или проживания юноши на временно оккупированной территории или в районе ведения боевых действий.

Мобилизация в Украине: какие еще есть нововведения для молодежи?