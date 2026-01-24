Про це повідомив Львівський обласний ТЦК та СП.

Як можна стати на військовий облік?

Щороку з 1 січня до 31 липня юнаки, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

На облік призовників 17-річні юнаки можуть з допомогою використання електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних через мобільний застосунок Резерв+ або ж особисто відвідати ТЦК та СП і подати відповідні документи офлайн.

Під час особистого візиту потрібно надати наступні документи:

паспорт громадянина України;

витяг з реєстру територіальної громади (інформація про задеклароване/зареєстроване місце проживання/перебування);

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

свідоцтво про народження;

документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

документ про освіту з додатками;

довідка з місця навчання/роботи (за наявності);

чотири фотокартки розміром 35 на 45 міліметрів (знімок без головного убору);

інші документи (за потреби).

Наразі під час постановки на військовий облік призовників військово-лікарську комісію не потрібно проходити. Натомість медогляд стане обов'язковим безпосередньо перед направленням на базову військову службу та перед початком практичних занять з базової загальновійськової підготовки.

Не підлягають взяттю на військовий облік призовників виключно ті юнаки, які відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Юнаки, які у встановлені законом строки мали стати на військовий облік, але не змогли зробити це, зобов’язані особисто відвідати ТЦК та СП за місцем реєстрації або фактичного проживання та надати необхідні документи.

Варто зауважити, що несвоєчасна постановка на облік та порушення правил військового обліку передбачає адміністративну відповідальність.

Однак це не стосується випадків, коли громадянин не став на військовий облік через поважну причину. У таких випадках він звільняється від відповідальності за недотримання строків постановки на облік.

Затримка у постановці на облік вважається виправданою за умови документального підтвердження наявності проблем зі здоров’ям (захворювання), виникнення обставин стихійного характеру та перебування або проживання юнака на тимчасово окупованій території чи в районі ведення бойових дій.

Мобілізація в Україні: які ще є нововведення для молоді?