Экспертиза для НАБУ и САП станет независимой: что именно предлагают в Раде

Народные депутаты Украины инициируют законодательное урегулирование вопроса о проведении независимой экспертизы для НАБУ и САП. Это требование должно быть выполнено государством в рамках программы поддержки Ukraine Facility.

Что предусматривает законопроект №15569

Одно из требований Европейского Союза относительно получения финансовой помощи для Украины касается необходимости проведения независимой экспертизы антикоррупционных органов. Для этого Верховная Рада должна проголосовать за законопроект №15569.

В аннотации к законопроекту говорится, что модель судебно-экспертной деятельности, действующая в настоящее время в Украине, не обеспечивает достаточных институциональных гарантий независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Известны случаи затягивания сроков проведения экспертиз по борьбе с коррупцией и постороннего влияния на экспертов. Цель законопроекта – реорганизация Научно-исследовательского центра независимых судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

По словам одного из авторов проекта Ярослава Железняка, согласно новым правилам директора антикоррупционных органов должна избирать конкурсная комиссия. При этом увольнять его будут разрешать только при наличии исчерпывающих оснований.

Кроме того, хотя НАБУ и САП будут подчинены Минюсту, они будут иметь максимальные гарантии независимости. Будет создан наблюдательный совет и будет проводиться собственная аттестация экспертов.

Проще говоря, квалификацию не отберут за то, что человек работает над неудобным делом. Таким образом, инициатива на 100% соответствует требованиям ЕС,

– уточнил народный депутат.

Законопроект введет прямой запрет на указание того, что экспертам следует писать в заключении. В частности, будет создан отдельный канал для сообщений о давлении, а также будет действовать собственная дисциплинарная палата и открытые методики в публичном реестре.

Если требование будет выполнено до конца 2026 года, то в бюджет по программе Ukraine Facility поступит 124 миллиона евро.

В Раде блокируют законы для получения Ukraine Facility

За 2024–2027 годы Украина может в общей сложности получить 50 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility, если выполнит установленные требования. Исследование организации "Голка" показало, что среди фракций Верховной Рады меньше всего законопроектов из плана поддерживает "Батькивщина".

Из 41 проанализированного документа представители фракции голосовали "за" менее чем в 17% случаев, тем самым открыто не поддерживая реформы из этого перечня. Особенно это касается природоохранных реформ.