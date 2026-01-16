Копия вместо оригинала: как заверить, чтобы имела полную юридическую силу

Для многих юридических и административных процедур не обязательно подавать оригинал документа – часто достаточно надлежащим образом заверенной копии или выписки. Такие документы приравниваются к оригиналу и могут официально использоваться в правоотношениях.

Зачем нужно нотариальное заверение копии?

В ряде случаев для решения правовых, административных или иных вопросов можно обойтись без оригинала документа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины. Закон позволяет подавать копии или выписки из них, если они заверены в установленном порядке и полностью соответствуют оригиналу или его части.

Заверение верности копии или выписки – это процедура, которая подтверждает их подлинность. Такие документы имеют юридическую силу и могут использоваться вместо оригиналов в официальных учреждениях.

В соответствии со статьей 75 Закона Украины "О нотариате", удостоверять верность копий документов могут нотариусы, должностные лица органов местного самоуправления и консульских учреждений Украины. Это возможно при условии, что документы выданные юридическими лицами, не противоречат закону, имеют правовое значение и их копирование не запрещено законодательством.

Особенности заверения копий

Перед заверением уполномоченное лицо обязано лично сверить копию или выписку с оригиналом документа. Процедура проводится по устному обращению заинтересованного лица.

Порядок совершения нотариальных действий определяет ряд условий. В частности, копии документов органов регистрации актов гражданского состояния, которые планируют использовать за рубежом, удостоверяются только после консульской легализации или проставления апостиля на оригинале. Копии документов, выданных физическими лицами, удостоверяются только в случае, если подлинность подписи на оригинале подтверждена нотариально или соответствующим должностным лицом.

В то же время закон запрещает удостоверять копии документов, на основании которых учреждения выдают оригиналы, в частности справок о рождении или смерти.

По требованию физических или юридических лиц нотариусы также могут выдавать копии документов, хранящихся в делах государственных или частных нотариусов или нотариальных архивах.

Копия с копии и выписка из документа: что позволяет закон?

Законодательство позволяет удостоверять и копию с копии документа. Это возможно, если первичная копия была заверена нотариально или выдана тем же юридическим лицом, которое оформляло оригинал. В таком случае копия должна быть изготовлена на бланке этого учреждения с отметкой о месте хранения оригинала.

Отдельно урегулирован порядок заверения выписок из документов. Их можно оформить только тогда, когда документ содержит несколько не связанных между собой решений, а выписка полностью воспроизводит текст части по конкретному вопросу. Для многостраничных документов обязательно воспроизводятся первая и последняя страницы, а также указывается общее количество страниц оригинала и перечень страниц, из которых сделана выписка.

