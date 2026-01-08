Требует ли нотариальный договор в отношении ребенка повторного подтверждения в суде

Если между родителями заключен нотариально удостоверенный договор о проживании, воспитании и содержании ребенка, суд не имеет оснований отдельно устанавливать эти факты. Верховный Суд также отметил, что само по себе проживание ребенка с одним из родителей не означает "самостоятельного воспитания" для целей мобилизационного законодательства.

Родители не должны повторно доказывать содержание ребенка

Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда, рассматривая дело № 307/4851/22, подтвердил: при наличии нотариально удостоверенного договора между родителями суд не может повторно устанавливать те же обстоятельства в порядке особого производства, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Такой договор уже является надлежащим юридическим подтверждением и исключает "дублирование" через судебное решение, даже если заявитель ссылается на возможность получения отсрочки от мобилизации.

В деле речь шла о супругах с несовершеннолетним сыном, которые одновременно с расторжением брака просили суд зафиксировать факт проживания и воспитания ребенка с отцом. Еще в декабре 2022 года родители заключили нотариальный договор, которым определили место жительства ребенка с отцом и порядок участия матери в воспитании.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в установлении юридического факта, указав, что он уже подтвержден договором. Верховный Суд согласился с этим выводом и оставил кассационную жалобу без удовлетворения.

КЦС ВС напомнил, что в отдельном производстве устанавливаются только те факты, которые не могут быть подтверждены другим путем и не связаны со спором о праве. В этой ситуации необходимые обстоятельства уже зафиксированы нотариально, поэтому оснований для вмешательства суда нет.

Обратите внимание! Отдельно Суд подчеркнул, что проживание ребенка с одним из родителей не равно "самостоятельному воспитанию" в понимании законодательства о мобилизации. Нотариальный договор, наоборот, свидетельствует об участии обоих родителей в выполнении родительских обязанностей.

