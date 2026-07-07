Цифровое изображение лица теперь обязательно: МВД изменило правила экзаменов для будущих водителей

В сервисных центрах МВД вводятся новые правила сдачи экзаменов. Теперь для сдачи экзамена необходимо, чтобы в соответствующей базе данных имелось оцифрованное изображение лица человека.

Что изменится в процедуре сдачи экзаменов для кандидатов в водители?

В сервисных центрах МВД ввели новую процедуру, необходимую для сдачи теоретического и практического экзаменов на получение водительского удостоверения. Приказом Министерства внутренних дел ввели обязательное оцифрованное изображение лица человека, сообщает Главный сервисный центр.

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Цифровое изображение будет храниться в Едином государственном реестре МВД. Его наличие обеспечивает администратор Сервисного центра, который перед началом теоретического или практического экзамена должен сфотографировать человека.

Вместе с цифровым изображением лица в реестр заносятся и другие сведения о кандидате.

Как поясняют специалисты, новое требование необходимо исключительно для идентификации человека и повышения прозрачности процедуры сдачи экзаменов.

Кроме того, МИД внес еще одно изменение для кандидатов, сдающих теоретический экзамен. Согласно новым правилам, в экраны мониторов Сервисных центров будут встроены технические средства контроля. Во время тестирования они будут периодически фотографировать кандидата. Фотографии будут автоматически сравниваться с оцифрованным изображением лица, имеющимся в реестре. Таким образом будет подтверждаться, что экзамен сдает именно кандидат в водители, а не кто-то вместо него.

Такое решение направлено на подтверждение личности сдающего экзамен и минимизацию рисков постороннего вмешательства или нарушения установленной процедуры,

– уточнили в Главном сервисном центре.

Важно, что Сервисные центры не проводят процедуру создания изображения лица, если человеку не нужно сдавать экзамены. То есть кандидатам в водители не нужно обращаться отдельно только для этого. Администраторы сделают все необходимое уже перед сдачей экзамена.

Теоретический экзамен на водительские права можно сдать без автошколы

Закон позволяет кандидатам самостоятельно изучить правила дорожного движения и сразу сдавать теорию в Сервисном центре МВД. Перед экзаменом нужно лишь сообщить администратору, что подготовка проходила без обучения в автошколе, ведь в государственных реестрах не будет информации о прохождении курса.

В то же время для сдачи практического экзамена обучение в автошколе остается обязательным. По данным МВД, с первой попытки его успешно сдают лишь 16% кандидатов, вероятно, из-за недостаточной подготовки водителей.