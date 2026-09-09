Новые контракты для военных сроком на 10 и 24 месяца: можно ли потом оформить отсрочку

Министерство обороны Украины разъяснило детали перехода действующих военных на новые мотивационные контракты сроком на 10 или 24 месяца. Главная особенность системы заключается в гарантированной отсрочке от повторного призыва по окончании службы, продолжительность которой зависит от боевого опыта и предыдущей службы.

Действующие военные могут заключать новые мотивационные контракты

Новая система мотивационных контрактов введена постановлением Кабмина №768. Переход на новые условия является полностью добровольным и доступным для тех бойцов, чьи текущие контракты о военном положении или срочная служба еще продолжаются. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

В случае заключения нового соглашения предыдущий контракт прекращается, а новый вступает в силу со дня, указанного в приказе по личному составу. При этом военнослужащим не нужно повторно проходить профессионально-психологическое обследование или медицинскую комиссию.

В ведомстве уточнили, что для действующих военнослужащих предусмотрены два основных варианта нового соглашения в зависимости от подразделения и должности. Они позволяют бойцам четко планировать срок пребывания в армии.

Пехотно-штурмовой контракт заключается на 10 месяцев и доступен для военнослужащих в определенных боевых частях, независимо от их должности.

Боевой или базовый контракт рассчитан на 24 месяца и предназначен для тех, кто служит на небоевых должностях или вне перечня боевых частей.



Действующие военнослужащие могут выбрать контракт на 10 или 24 месяца / Инфографика Министерства обороны Украины

Важным нюансом является то, что срок службы по старому контракту не засчитывается в срок нового – отсчет начинается с нуля. Однако вся предыдущая служба существенно повлияет на продолжительность будущего отпуска.

По окончании мотивационного контракта и увольнении по законным основаниям военнослужащий получает базовую отсрочку от повторной мобилизации на шесть месяцев. К этому сроку добавляются дополнительные месяцы за боевой опыт и общий стаж.

Так, за каждые 30 дней службы по 10-месячному пехотно-штурмовому контракту добавляется по 3 месяца отсрочки. Также военнослужащие имеют право на дополнительные 6 месяцев за каждый год службы с 24 февраля 2022 года. Для 24-месячного контракта каждый месяц боевых задач добавляет 1 месяц отсрочки.

Служба по мобилизации учитывается по той же формуле, что и контрактная. Также к общей отсрочке добавляется по 1 месяцу за каждый год непрерывной службы до начала полномасштабного вторжения.

Порядок оформления и особые случаи

Для перехода на новый контракт военнослужащий подает рапорт командиру в бумажном виде или через приложение "Армия+". Если боец меняет специальность, ему назначат соответствующий курс подготовки и адаптации.

Получение ранения во время службы не приводит к автоматическому расторжению контракта. Если ВВК признает военнослужащего годным к службе в частях обеспечения, он продолжает служить до конца срока без заключения новых договоров, а все боевые дни учитываются при расчете отсрочки.

В то же время самовольное оставление части или дезертирство полностью исключают этот период из календарного срока службы. Все законные основания для досрочного увольнения, такие как семейные обстоятельства или решение о демобилизации, остаются в силе.

Для получения дополнительных разъяснений об условиях новых контрактов Министерство обороны Украины запустило специальную консультационную горячую линию по номеру 1519.