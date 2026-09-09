Чинні військові можуть укладати нові мотиваційні контракти

Нова система мотиваційних контрактів запроваджена постановою Кабміну №768. Перехід на нові умови є повністю добровільним і доступним для тих бійців, чий поточний контракт воєнного стану або строкова служба ще тривають. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

У разі укладення нової угоди попередній контракт припиняється, а новий набирає чинності з дня, визначеного в наказі по особовому складу. При цьому військовим не потрібно повторно проходити професійно-психологічний огляд чи медичну комісію.

У відомстві уточнили, що для чинних військовослужбовців передбачено два основних варіанти нової угоди залежно від підрозділу та посади. Вони дозволяють бійцям чітко планувати свій термін перебування у війську.

Піхотно-штурмовий контракт укладається на 10 місяців і доступний для військових у визначених бойових частинах, незалежно від їхньої посади.

Бойовий або базовий контракт розрахований на 24 місяці та призначений для тих, хто служить на небойових посадах або поза переліком бойових частин.

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Чинні військові можуть обрати контракт на 10 або 24 місяці / Інфографіка Міністерства оборони України

Важливим нюансом є те, що термін служби за старим контрактом не зараховується до строку нового – відлік починається з нуля. Однак уся попередня служба суттєво вплине на тривалість майбутнього відпочинку.

Після завершення мотиваційного контракту та звільнення за законними підставами військовий отримує базову відстрочку від повторної мобілізації на шість місяців. До цього терміну додаються додаткові місяці за бойовий досвід і загальний стаж.

Так за кожні 30 днів служби за 10-місячним піхотно-штурмовим контрактом додається по 3 місяці відстрочки. Також військові мають право на додаткові 6 місяців за кожен рік служби з 24 лютого 2022 року. Для 24-місячного контракту кожен місяць бойових завдань додає 1 місяць відстрочки.

Служба за мобілізацією враховується за тією ж формулою, що й контрактна. Також до загальної відстрочки додається по 1 місяцю за кожен рік безперервної служби до початку повномасштабного вторгнення.

Порядок оформлення та особливі випадки

Для переходу на новий контракт військовослужбовець подає рапорт командиру у паперовому вигляді або через застосунок Армія+. Якщо боєць змінює спеціальність, йому призначать відповідний курс підготовки та адаптації.

Отримання поранення під час служби не перериває контракт автоматично. Якщо ВЛК визнає військового придатним до служби в частинах забезпечення, він продовжує служити до кінця терміну без укладання нових угод, а всі бойові дні зберігаються при розрахунку відстрочки.

Водночас самовільне залишення частини або дезертирство повністю виключають цей період із календарного строку служби. Усі законні підстави для дострокового звільнення, такі як сімейні обставини чи рішення про демобілізацію, залишаються чинними.

Для отримання додаткових роз'яснень щодо умов нових контрактів Міністерство оборони України запустило спеціальну консультаційну гарячу лінію за номером 1519.