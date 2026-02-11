Выезд женщин за границу ограничили: кого не пропустят на границе

В период действия военного положения и мобилизационных мероприятий законодательство Украины в целом не ограничивает право женщин на пересечение государственной границы. В то же время для отдельных категорий могут применяться специальные условия.

Почему женщин некоторых не выпустят за границу?

Право граждан Украины на выезд за пределы государства гарантируется Конституцией Украины и профильным законодательством и в целом распространяется на женщин даже в период военного положения и мобилизации.

В то же время для отдельных категорий могут действовать дополнительные правила, связанные со служебным статусом или выполнением функций в секторе безопасности и обороны. В частности речь идет о тех женщинах, которые:

проходят военную службу;

занимают должности государственной службы;

привлечены к выполнению задач в сфере безопасности и обороны.

Важно, что такие ограничения не означают полного запрета выезда. Речь идет о необходимости подтверждения законных оснований для поездки.

Справочно: Базовые правила пересечения государственной границы определены Постановлением Кабинета Министров Украины №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Могут ли выехать за границу женщины-военнослужащие?

Правовой статус военнослужащих регулируется Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе". Лица, которые проходят военную службу, подпадают под общие правила ограничения выезда, подобные правилам для военнообязанных.

Законными основаниями для выезда остаются:

служебная командировка;

отпуск.

При этом, основным подтверждением является официальное разрешение командования вместе с надлежаще оформленными документами.

Заметьте! Пограничная служба может проверять информацию через военные учетные системы. Если подтверждается статус военнослужащей, то отсутствие разрешительных документов может стать основанием для отказа в выезде.

