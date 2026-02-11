Укр Рус
11 февраля, 22:20
Выезд женщин за границу ограничили: кого не пропустят на границе

Екатерина Добровольская
  • Женщин, которые проходят военную службу, занимают государственные должности или привлечены к сектору безопасности и обороны, могут не выпустить за границу без подтверждения законных оснований.
  • Военнослужащие могут выехать за границу только при наличии служебной командировки или отпуска с официальным разрешением командования.

В период действия военного положения и мобилизационных мероприятий законодательство Украины в целом не ограничивает право женщин на пересечение государственной границы. В то же время для отдельных категорий могут применяться специальные условия.

Почему женщин некоторых не выпустят за границу?

Право граждан Украины на выезд за пределы государства гарантируется Конституцией Украины и профильным законодательством и в целом распространяется на женщин даже в период военного положения и мобилизации.

В то же время для отдельных категорий могут действовать дополнительные правила, связанные со служебным статусом или выполнением функций в секторе безопасности и обороны. В частности речь идет о тех женщинах, которые:

  • проходят военную службу;
  • занимают должности государственной службы;
  • привлечены к выполнению задач в сфере безопасности и обороны.

Важно, что такие ограничения не означают полного запрета выезда. Речь идет о необходимости подтверждения законных оснований для поездки.

Справочно: Базовые правила пересечения государственной границы определены Постановлением Кабинета Министров Украины №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Могут ли выехать за границу женщины-военнослужащие?

Правовой статус военнослужащих регулируется Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе". Лица, которые проходят военную службу, подпадают под общие правила ограничения выезда, подобные правилам для военнообязанных.

Законными основаниями для выезда остаются:

  • служебная командировка;
  • отпуск.

При этом, основным подтверждением является официальное разрешение командования вместе с надлежаще оформленными документами.

Заметьте! Пограничная служба может проверять информацию через военные учетные системы. Если подтверждается статус военнослужащей, то отсутствие разрешительных документов может стать основанием для отказа в выезде.

Что еще надо знать о пересечении границы?

  • Приоритетное прохождение пограничного контроля может предоставляться отдельным категориям лиц. Это право касается руководителей иностранных государств, владельцев дипломатических паспортов, лиц с инвалидностью, а также родителей, которые путешествуют с детьми в возрасте до одного года.

  • Однако такое право применяется только при наличии определенных законодательством оснований.

  • В случае перемещения через границу наличных средств на сумму более 10 тысяч евро их необходимо обязательно декларировать. В то же время в Европейском Союзе готовятся к внедрению обновленных правил въезда.