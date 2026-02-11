Выезд женщин за границу ограничили: кого не пропустят на границе
- Женщин, которые проходят военную службу, занимают государственные должности или привлечены к сектору безопасности и обороны, могут не выпустить за границу без подтверждения законных оснований.
- Военнослужащие могут выехать за границу только при наличии служебной командировки или отпуска с официальным разрешением командования.
В период действия военного положения и мобилизационных мероприятий законодательство Украины в целом не ограничивает право женщин на пересечение государственной границы. В то же время для отдельных категорий могут применяться специальные условия.
Почему женщин некоторых не выпустят за границу?
Право граждан Украины на выезд за пределы государства гарантируется Конституцией Украины и профильным законодательством и в целом распространяется на женщин даже в период военного положения и мобилизации.
В то же время для отдельных категорий могут действовать дополнительные правила, связанные со служебным статусом или выполнением функций в секторе безопасности и обороны. В частности речь идет о тех женщинах, которые:
- проходят военную службу;
- занимают должности государственной службы;
- привлечены к выполнению задач в сфере безопасности и обороны.
Важно, что такие ограничения не означают полного запрета выезда. Речь идет о необходимости подтверждения законных оснований для поездки.
Справочно: Базовые правила пересечения государственной границы определены Постановлением Кабинета Министров Украины №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".
Могут ли выехать за границу женщины-военнослужащие?
Правовой статус военнослужащих регулируется Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе". Лица, которые проходят военную службу, подпадают под общие правила ограничения выезда, подобные правилам для военнообязанных.
Законными основаниями для выезда остаются:
- служебная командировка;
- отпуск.
При этом, основным подтверждением является официальное разрешение командования вместе с надлежаще оформленными документами.
Заметьте! Пограничная служба может проверять информацию через военные учетные системы. Если подтверждается статус военнослужащей, то отсутствие разрешительных документов может стать основанием для отказа в выезде.
Что еще надо знать о пересечении границы?
Приоритетное прохождение пограничного контроля может предоставляться отдельным категориям лиц. Это право касается руководителей иностранных государств, владельцев дипломатических паспортов, лиц с инвалидностью, а также родителей, которые путешествуют с детьми в возрасте до одного года.
Однако такое право применяется только при наличии определенных законодательством оснований.
В случае перемещения через границу наличных средств на сумму более 10 тысяч евро их необходимо обязательно декларировать. В то же время в Европейском Союзе готовятся к внедрению обновленных правил въезда.