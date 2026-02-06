Военный подал рапорт об увольнении по уходу

Закарпатский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска военнослужащего, который требовал признать противоправной бездеятельность воинской части и обязать ее издать приказ об увольнении со службы по семейным обстоятельствам, сообщает "Судебно-юридическая газета". Основанием для увольнения истец называл необходимость постоянного ухода за матерью с инвалидностью.

Военный, призванный по мобилизации, подал рапорт об увольнении в мае 2025 года. К документам он приобщил медицинские заключения, письменное согласие матери на уход именно сыном, заявление сестры о невозможности осуществлять уход, а также документы о состоянии здоровья отца.

В воинской части отказали в удовлетворении рапорта. Командование отметило, что у матери истца есть другие родственники первой степени родства – муж и дочь, а надлежащих доказательств их объективной неспособности осуществлять уход предоставлено не было.

Истец обратился в суд, утверждая, что фактически только он может обеспечить необходимый уход, а командование формально оценило семейные обстоятельства. В то же время представители ответчика настаивали, что само заявление сестры о нежелании ухаживать за матерью не освобождает ее от такой обязанности, а предоставленные медицинские документы не подтверждают полной несостоятельности отца.

Почему суд отказал военному в уходе за матерью?

Суд, анализируя законодательство и судебную практику, отметил, что освобождение военнослужащего возможно только при отсутствии других близких родственников или если они сами нуждаются в постоянном уходе по объективным причинам. Суд признал, что мать истца действительно нуждается в посторонней помощи, а отец имеет инвалидность III группы, однако это не доказывает полной невозможности других членов семьи осуществлять уход.

Кроме этого, суд подчеркнул, что совершеннолетние дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителей. Также закон предусматривает возможность получения социальных услуг по уходу от других лиц, которые внесены в соответствующий реестр.

По результатам рассмотрения дела суд пришел к выводу, что военная часть действовала в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством. В удовлетворении иска отказано полностью, а судебные расходы не возмещаются.

В то же время суд отметил, что военнослужащий может повторно обратиться с рапортом об увольнении, если предоставит надлежащие доказательства, предусмотренные законом. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней.

