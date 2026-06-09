Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью для The Guardian.
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Президент заявил, что Украина должна постепенно переходить к контрактной модели армии и обеспечить военнослужащим достойный уровень оплаты за службу.
Нам надо перевести украинскую армию на контрактную систему. Быть военным опасно, и мы должны обеспечить им достойные зарплаты, потому что они отдают свои жизни,
– подчеркнул Зеленский.
Впрочем, по его словам, для этого необходимо дополнительное финансирование, поскольку нынешний уровень существенно ниже, чем в России платят наемникам.
Также Зеленский выразил надежду на поддержку международных партнеров в этом вопросе.
Напомним, 8 июня стало известно, что во время заседания Комитета по вопросам бюджета в Министерстве обороны Украины сообщили, что существует нехватка средств на выплаты денежного обеспечения военнослужащим.
Предполагается, что в конце 2026 года ведомство снова будет обращаться за помощью к правительству.
В то же время, отметил нардеп Железняк, повышение зарплат будет решаться при имеющихся ресурсах собственного бюджета. Также он добавил, что следует "придумать формулу", каким образом сейчас поднять минимум на 10 тысяч гривен минимальную зарплату.