Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью для The Guardian.

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Президент заявил, что Украина должна постепенно переходить к контрактной модели армии и обеспечить военнослужащим достойный уровень оплаты за службу.

Нам надо перевести украинскую армию на контрактную систему. Быть военным опасно, и мы должны обеспечить им достойные зарплаты, потому что они отдают свои жизни,

– подчеркнул Зеленский.

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Впрочем, по его словам, для этого необходимо дополнительное финансирование, поскольку нынешний уровень существенно ниже, чем в России платят наемникам.

Также Зеленский выразил надежду на поддержку международных партнеров в этом вопросе.

Напомним, 8 июня стало известно, что во время заседания Комитета по вопросам бюджета в Министерстве обороны Украины сообщили, что существует нехватка средств на выплаты денежного обеспечения военнослужащим.

Предполагается, что в конце 2026 года ведомство снова будет обращаться за помощью к правительству.

В то же время, отметил нардеп Железняк, повышение зарплат будет решаться при имеющихся ресурсах собственного бюджета. Также он добавил, что следует "придумать формулу", каким образом сейчас поднять минимум на 10 тысяч гривен минимальную зарплату.