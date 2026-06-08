Что известно о зарплатах военных

Но повышение зарплат будет решаться при имеющихся ресурсах собственного бюджета, о чем сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Сегодня будет завершена дискуссия и представлена Правительству,

– написал Железняк в своем Telegram-канале.

Он отметил, что те, кто получают меньше, (20 тысяч гривен) должны получать минимум более 30 тысяч гривен. И правительство сейчас работает над этим

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Но так, что бы это не влияло на другие тарифные разряды. Решение должно быть в ближайшее время,

– добавил нардеп.

Он подчеркнул:

денег в бюджете недостаточно;

надо повышать минимальную зарплату для военных.

Народный депутат написал, что следует "придумать формулу", каким образом сейчас поднять минимум на 10 тысяч гривен минимальную зарплату.

Обратите внимание! Железняк сообщил, что на Комитете бюджета будет просить принять свои правки, чтобы дать этот ресурс за счет популизма.

Что еще стоит знать о зарплатах

Военный капитан Даниил Яковлев в комментарии для 24 Канала сообщил, что следует повышать зарплату и военным в тылу. Он объяснил, что жить на минимальную зарплату объективно не получается, особенно если есть семья.

Военный добавил, что следует сделать нормальную зарплату и в тылу. В частности, он назвал цифру в 50 – 70 тысяч гривен.

Сейчас украинские военные не могут получать меньше, чем 20 130 гривен в месяц. Но также существуют различные денежные пособия и "боевые" выплаты.