Общие деньги и компенсация за "отмененную свадьбу": кое-что интересное в проекте ГК для пар

Новый Гражданский кодекс, который со временем должны принять народные депутаты, приблизит украинские нормы к европейским стандартам. По крайней мере, именно так и планировалось. При этом изменения коснутся и супружеских пар, которые после вступления поправок будут иметь максимально открытые финансовые отношения.

Гражданский кодекс изменит правила владения и раздела совместного имущества супругов

Финансовые вопросы часто вызывают немало дискуссий в семье, а иногда и вовсе остаются закрытыми. Поэтому новые правила делают финансы "прозрачными", устанавливают границы личных средств и т. д. Об этом в эфире программы "Утро дома" на телеканале "Дом" заявила эксперт по корпоративным и личным финансам Елена Шепель.

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Партнеры смогут больше говорить о своих финансах и не бояться, что права будут удобными для обоих. Эксперт говорит, что проект Гражданского кодекса заставит людей говорить с семьей о долгах и имеющемся имуществе. Поэтому пары не будут скрывать свой доход или другие финансы.

Если до сих пор в украинском обществе огромному количеству людей неудобно, дискомфортно говорить о своих финансовых решениях или активах, то новый Гражданский кодекс побудит быть более открытыми в этих вопросах и более зрелыми,

– отметила Шепель.

Скрытые кредиты и другие финансовые обязательства в семье могут создавать проблемы и разрушать романтические иллюзии. Но новые правила устанавливают: личные финансы остаются только у одного человека, пока он с партнером не захочет совместно строить будущее.

Но есть и нормы, которые многие до сих пор не понимают. Например, что такое "особо ценное имущество", которое прописано в проекте. В судах отсутствие критериев "ценности" может вызывать путаницу.

Еще одной новой и довольно интересной нормой остается так называемая "плата за отмененную свадьбу". Речь идет о том, что пара совместно готовится к торжеству, покупает обручальные кольца или вносит залог за ресторан, а затем внезапно отменяет свадьбу. В таком случае новые правила будут обязывать одну сторону компенсировать другой финансовые убытки.

Но финансовый консультант отмечает, что и здесь законодатель оставил пространство для размышлений. Кто будет выяснять уважительность причины отмены свадьбы? И хотя пара становится более зрелой, конфликтов, в конечном счете, все равно избежать трудно.

Поэтому проект Гражданского кодекса стоит доработать и в этом контексте. Перед вторым чтением нужно убрать нормы, которые могут вызвать спор.

Елена Шепель советует заранее позаботиться о финансовой безопасности семьи. Возможно, парам даже стоит подумать о брачном договоре, а потому следует узнать, как такие правовые сделки действуют в Украине.

У нас это пока не очень популярно, а, на мой взгляд, это очень полезная вещь, которая помогает сберечь и деньги, и нервы,

– добавила эксперт.

Финансовый консультант рассказала об основных изменениях для пар: смотрите видео

Что этому предшествовало?

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект нового Гражданского кодекса Украины. Документ призван комплексно обновить частное право и объединить нормы действующего Гражданского кодекса, Семейного кодекса и Закона "О международном частном праве" в девяти книгах.

В то же время это лишь первый этап рассмотрения, поэтому законопроект еще будут дорабатывать перед вторым чтением.

После принятия законопроекта в первом чтении часть народных депутатов и правозащитников раскритиковала отдельные его положения. В частности, замечания касаются семейных прав и недостаточного учета интересов ЛГБТ-пар. Критики призывают доработать документ ко второму чтению, чтобы он соответствовал европейским стандартам защиты прав человека и не создавал оснований для дискриминации отдельных категорий граждан