Рада поддержала новый Таможенный кодекс: что именно он меняет и при чем здесь евроинтеграция

Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный проект нового Таможенного кодекса Украины, который должен изменить нормы. Этот документ является крайне важным условием для получения государством многомиллиардной финансовой помощи от европейских партнеров.

Как новый кодекс изменит правила для бизнеса

Законопроект №15450, предусматривающий масштабную модернизацию таможенных процедур, на заседании 19 августа поддержали 261 народный депутат. Инициатором изменений выступил Кабинет Министров Украины во главе с премьером Сергеем Корецким. Новые нормы позволят привести украинское таможенное законодательство в соответствие с европейским, создав прозрачные условия для деятельности украинских экспортеров и импортеров. Об этом сообщает Аппарат Верховной Рады.

Фактически новый проект дал толчок для возобновления реформы, ведь предыдущую версию кодекса пришлось автоматически отозвать из-за смены состава правительства, после чего идентичный по содержанию проект был внесен повторно.

После вступления в силу новый Таможенный кодекс должен будет регулировать единые с Евросоюзом таможенные правила и стандарты. По-новому будут определяться таможенная стоимость, таможенный долг, статус товаров, а также расширятся возможности электронного взаимодействия с таможней.

Таким образом, бизнес полностью перейдет на таможенную терминологию ЕС. Новый кодекс, в частности, создает правовую основу для обмена и хранения информации в соответствии с европейской моделью таможенных данных.

Кроме того, новые нормы будут действовать и в отношении определения таможенной стоимости, появится право быть услышанным в случае несогласия с установленной таможенной стоимостью.

Бизнес будут обязаны предоставлять сведения, связанные с безопасностью, перед вывозом товаров.

Также в Украине будет действовать модель льготного обложения ввозной пошлиной с сохранением действующих национальных льгот до вступления Украины в ЕС.

Новый кодекс выступает так называемым структурным ориентиром, то есть обязательным условием для того, чтобы Украина получила третий транш макрофинансовой помощи от ЕС. Речь идет о сумме около 1,45 миллиарда евро, которые крайне необходимы для покрытия дефицита государственного бюджета и финансирования социальных выплат в условиях войны.

Структура документа построена так, что его первые девять разделов полностью копируют Таможенный кодекс ЕС. Это означает, что отечественный бизнес будет работать по тем же прозрачным и понятным процедурам, что и компании в странах Евросоюза.

Чтобы минимизировать коррупцию, которая годами ассоциировалась с этим ведомством, проект вводит жесткий контроль и прозрачность. В частности, руководителя Государственной таможенной службы будут выбирать на открытом конкурсе при обязательном участии международных экспертов.

Что говорят в парламенте

Новый Таможенный кодекс – очень важный законопроект, над которым профильный комитет работал два года. Об этом рассказал член парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов. По его словам, это вот тот документ, который является одним из наших евроинтеграционных обязательств и предусматривает интеграцию огромного массива норм ЕС в наше таможенное законодательство.

Приоритетным вопросом является увеличение поступлений в государственный бюджет. В то же время не менее важным направлением является развитие отношений между бизнесом и таможней. В проекте нового Таможенного кодекса проделана большая работа по расширению возможностей цифровизации таможни, отношений с партнерами и прозрачной работы таможни,

– отметил политик.

Депутаты критиковали идею наделения таможенников правоохранительными функциями. Правительство предлагало создать специализированное подразделение, которое могло бы самостоятельно расследовать уголовные правонарушения. Это вопрос еще предстоит пересмотреть.

Дополнительные сложности добавляет и позиция Антикоррупционного комитета, который накануне голосования выявил в некоторых положениях законопроекта коррупционные риски. Поэтому ко второму чтению документ придется существенно доработать.

Почему это важно для бюджета

Напомним, за первое полугодие 2026 года поступления от таможни в госбюджет составили около 420 миллиардов гривен, что на 100 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Поэтому прозрачность работы таможенников и гармонизация правил с ЕС напрямую влияют на то, будет ли у страны стабильный ресурс для финансирования армии и поддержки экономики.