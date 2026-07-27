Новые правила для ВПЛ уже осенью: от выселения защитят, а долги пересмотрят

Внутри перемещенные лица уже осенью могут получить дополнительные юридические гарантии и защиту. Новый закон предусматривает изменения в сфере кредитов, жилья, цифровых сервисов и правил сохранения статуса ВПЛ.

Какие новые правовые гарантии получат переселенцы

Юристка Марина Камилова в комментарии 24 Канала рассказала, что с юридической точки зрения принятие нового закона – это долгожданная "перезагрузка" нормативной базы, которая не обновлялась с 2014 года и давно потеряла актуальность в реалиях полномасштабного вторжения. Ключевая ценность нововведений заключается не только в цифровизации, но и в создании действенных правовых механизмов защиты, которых раньше не хватало.

"Наибольшим практическим достижением является прямой запрет передавать или продавать кредитные долги ВПЛ коллекторским компаниям без письменного согласия самого должника. Вместе с обязательством банков проводить перерасчет задолженности, отменять пеню и фиксировать самую низкую процентную ставку, это создает реальный щит от финансового давления на людей, которые создают реальный щит от финансового давления на людей, юрист АО "Виннер Партнерс".

Она напоминает, что для активации этой нормы заемщикам важно официально уведомить банк о своем статусе и зафиксировать это обращение.

Как изменятся жилищные права ВПЛ

По ее словам, увеличение срока для сообщения об изменении места жительства до 30 дней существенно уменьшает бюрократическую нагрузку и снижает риск безосновательного лишения выплат, поскольку более жесткие сроки нередко становились причиной отмены статуса из-за банальной задержки в переезде. В то же время закон устраняет пробел в вопросе пребывания за границей, закрепляя четкие временные рамки (90 дней подряд или 180 дней в году) – это придает правовую определенность как государству, так и самим гражданам.

По жилищным правам, по словам Марины Камиловой, закон закрепляет дополнительные рычаги против самовольного выселения и создает правовую основу для запуска единой платформы льготного жилья. Это позволит перевести учет временного фонда в прозрачную плоскость, сведя к минимуму человеческий фактор и коррупционные риски при распределении жилья. В целом, документ смещает фокус с бумажной бюрократии на реальную защиту социально-экономических прав переселенцев.