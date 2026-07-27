Які нові правові гарантії отримають переселенці

Юристка Марина Камілова у коментарі 24 Каналу розповіла, що з юридичної точки зору, ухвалення нового закону – це довгоочікуване "перезавантаження" нормативної бази, яка не оновлювалася з 2014 року і давно втратила актуальність у реаліях повномасштабного вторгнення. Ключова цінність нововведень полягає не лише у цифровізації, а й у створенні дієвих правових механізмів захисту, яких раніше бракувало.

"Найбільшим практичним досягненням є пряма заборона передавати або продавати кредитні борги ВПО колекторським компаніям без письмової згоди самого боржника. Разом із зобов'язанням банків проводити перерахунок заборгованості, скасовувати пеню та фіксувати найнижчу відсоткову ставку, це створює реальний щит від фінансового тиску на людей, які втратили майно чи джерела доходу", – зазначає юристка АО "Віннер Партнерс".

Вона нагадує, що для активації цієї норми позичальникам важливо офіційно повідомити банк про свій статус та зафіксувати це звернення.

Як зміняться житлові права ВПО

За її словами, збільшення строку для повідомлення про зміну місця проживання до 30 днів суттєво зменшує бюрократичне навантаження та знижує ризик безпідставного позбавлення виплат, оскільки раніше жорсткіші терміни нерідко ставали причиною скасування статусу через банальну затримку в переїзді. Водночас закон усуває прогалину в питанні перебування за кордоном, закріплюючи чіткі часові межі (90 днів поспіль або 180 днів на рік) – це додає правової визначеності як для держави, так і для самих громадян.

Щодо житлових прав, за словами Марини Камілової, закон закріплює додаткові важелі проти самовільного виселення та створює правову основу для запуску єдиної платформи пільгового житла. Це дозволить перевести облік тимчасового фонду у прозору площину, звівши до мінімуму людський фактор та корупційні ризики при розподілі житла. Загалом документ зміщує фокус із паперової бюрократії на реальний захист соціально-економічних прав переселенців.