За дарственную придется заплатить: во сколько она обойдется и какие риски несет
- Оформление дарственной требует нотариального заверения и государственной регистрации, что стоит до 10 000 гривен, включая оплату оценки, нотариальных услуг, государственной пошлины и регистрационных сборов.
- Если одаряемый не является близким родственником, он должен уплатить 5% налога на доходы и 5% военного сбора, а в случае иностранца ставка налога увеличивается до 18% плюс 5% военного сбора.
Оформление дарственной позволяет передать имущество родственнику без оплаты, однако этот инструмент не так прост, как кажется. Договор дарения имеет четкие правовые последствия, сопутствующие расходы и ограничения, о которых важно знать заранее.
Во сколько обойдется дарственная?
Договор дарения в Украине часто воспринимают как простой способ безвозмездно передать квартиру, дом или земельный участок родственникам согласно Гражданскому кодексу Украины. Однако на практике дарственная предусматривает ряд обязательных расходов.
Интересно Секретное завещание в Украине: чем оно отличается от обычного
Сделку нужно заключать в письменной форме и нотариально удостоверять, а также зарегистрировать право собственности в государственном реестре. Даже при отсутствии налогов сумма расходов может состоять из оплаты оценки имущества, нотариальных услуг, государственной пошлины и регистрационных сборов.
В итоге оформление договора дарения в таких случаях обычно стоит до 10 000 гривен, пишут Новости.Live:
- Основные расходы состоят из оплаты экспертной оценки имущества, которая стартует примерно от 1 000 гривен;
- Подготовки и удостоверения договора нотариусом в среднем от 4 500 гривен, уплаты государственной пошлины в размере 1% от оценочной стоимости объекта;
- А также государственной регистрации права собственности, что обходится ориентировочно в 2 500 гривен.
Кто должен заплатить налоги за дарственную?
Если дарение оформляется на лицо, которое не относится к кругу близких родственников, финансовая нагрузка существенно возрастает. В таком случае одаренный обязан уплатить дополнительно 5% налога на доходы и 5% военного сбора, а проведение оценки недвижимости является обязательным.
Еще более высокие расходы возникают, когда стороной договора является иностранец. Для таких сделок применяется ставка 18% налога плюс 5% военного сбора. Кроме того, обязательно осуществляется оценка имущества и оплачиваются услуги нотариуса и эксперта.
Какие правовые риски несет дарственная?
Кроме финансовой стороны, дарственная несет и правовые риски. Договор может быть оспорен в суде, если выяснится, что его заключили под давлением, из-за обмана или без реального намерения подарить имущество.
Отдельные споры возникают также тогда, когда дарение фактически скрывает куплю-продажу с целью избежания налогов. Именно поэтому юристы советуют рассматривать дарственную не только как удобный, но и как юридически ответственный шаг, который требует взвешенного решения и профессиональной консультации.
Что еще нужно знать о наследстве в Украине?
В случаях, когда после смерти лица не обнаружено наследников или никто из них не принял наследство в установленный законом срок, такое имущество приобретает статус выморочного наследства и переходит в собственность соответствующей территориальной общины.
Это решение оформляется в установленном правовом порядке и фактически означает прекращение частного режима владения имуществом.
В то же время закон оставляет наследникам возможность защиты своих прав. Если срок для принятия наследства был пропущен по уважительным причинам и это подтверждено судом, лицо может требовать возврата имущества. Если же оно уже отчуждено общиной, наследник имеет право претендовать на денежную компенсацию, эквивалентную его стоимости.