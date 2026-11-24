24 ноября в Верховной Раде прошло голосование в первом чтении по законопроекту о процедуре декларирования служащих сектора безопасности в условиях военного положения. Документ призван восстановить своевременный финансовый контроль за должностными лицами, не принимающими непосредственного участия в боевых столкновениях. При этом для военных на передовой действующие льготные сроки подачи отчетов полностью сохраняются.

Своевременный финансовый контроль за должностными лицами СБУ и других структур

Законопроект по усилению контроля за коррупцией предложил президент Владимир Зеленский. Предложение изменяет сроки подачи отчетности военнослужащими, чья служба не связана с фронтом. Ранее разрешение на отсрочку приводило к длительному уклонению от проверок и накоплению непредставленных деклараций за разные годы. Об этом говорится в описании законопроекта №16220.

На заседании 287 народных депутатов поддержали за основу совершенствование системы декларирования и контроля отдельных сотрудников сил безопасности в условиях военного положения, передает 24 Канал.

Важно! Правовые изменения сохраняют необходимые гарантии для лиц, которые в силу характера и условий выполнения боевых задач могут быть объективно ограничены в возможности своевременного декларирования.

Своим решением народные избранники внесли поправки в базовый закон. Внимание уделено регулированию открытости реестра и уведомлений об изменениях в имущественном положении. Проект №16220 предусматривает четкое определение круга лиц, чьи данные можно удалять из публичного пространства в целях безопасности, а также категорий, документы которых запрещено скрывать.

Таким образом будет осуществляться финансовый контроль в отношении лиц, для которых отсутствуют объективные основания для отсрочки подачи деклараций. Речь идет о служащих, не принимающих непосредственного участия в боевых действиях, а также о военнослужащих, для которых законом предусмотрена подача деклараций в общие сроки независимо от участия в таких действиях.

Предлагаемый подход обеспечит надлежащий баланс между принципами открытости и прозрачности в сфере предотвращения коррупции и необходимостью обеспечения безопасности соответствующих лиц,

– говорится в пояснительной записке.

Что именно изменится после принятия законопроекта № 16220

Закон устанавливает, что подать декларации не позднее чем через 90 календарных дней после окончания или отмены военного положения либо после увольнения со службы должны служащие:

ВСУ;

Национальной гвардии;

Госпогранслужбы;

Госспецсвязи;

Управления государственной охраны;

Государственной специальной службы транспорта;

полицейские особого назначения, привлеченные к боевым действиям.

Предлагается, что повторное привлечение субъекта декларирования к непосредственному участию в боевых действиях в пределах установленного срока не является основанием для продления указанного срока, его приостановления или прерывания либо для исчисления этого срока заново,

– отмечают разработчики.

В то же время военнослужащие, которые после 2021 года не подавали декларации, должны сделать это не позднее чем через 90 дней с момента вступления в силу нового закона, за исключением установленных законом исключений.

Народный депутат и председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина отметила, что законопроект позволит положить конец ситуациям, когда одни сотрудники СБУ совершают важные для защиты действия, а другие нарушают закон и к тому же скрывают доходы от декларирования.

А депутат Ярослав Железняк уточнил, что подача декларации сотрудниками спецслужб – это не наказание, а "право людей знать, кто их защищает". По его словам, принятие такого закона не представляет опасности для тех, кто работает в тылу.

Кстати, 270 депутатов проголосовали "за" предложение спикера Рады Руслана Стефанчука о сокращении сроков подготовки к окончательному голосованию. Ведь принять закон нужно уже в этом году – это позволит чиновникам подать декларации уже за 2026 год.

Напомним, что еще одним важным законопроектом для Украины является Антикоррупционная стратегия до 2030 года. Верховная Рада Украины пока не приняла проект №15230-д и откладывает его рассмотрение.

Эксперты подчеркивают важность внедрения антикоррупционных реформ, которые улучшат качество жизни граждан, в частности в сферах правосудия, медицины и образования.