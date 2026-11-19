Антикоррупционная стратегия до 2030 года до сих пор не принята

Верховная Рада долгое время игнорирует голосование по законопроекту №15230-д, в котором прописана вся Антикоррупционная стратегия. Это вызывает недовольство как у ряда народных депутатов, так и у общества. Ведь украинцы понимают, что все эти антикоррупционные реформы затронут и их. Как именно – в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по вопросам борьбы с коррупцией и административный директор Междисциплинарного научно-образовательного центра противодействия коррупции ACREC Андрей Билецкий.

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К слову, предварительно на следующей пленарной неделе Верховная Рада будет рассматривать законопроект об Антикоррупционной стратегии. Ожидания по этому поводу осторожные – проект вполне могут снова снять с повестки дня.

Однако точно известно одно: важность Антикоррупционной стратегии заключается в том, что она позволяет перейти от реагирования на отдельные случаи коррупции к системному устранению причин и условий, которые делают коррупцию возможной.

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По словам Андрея Билецкого, антикоррупционные реформы, предложенные в законопроекте №15230-д, охватывают 16 приоритетных сфер – от обороны и восстановления до правосудия, медицины и образования.

Андрей Билецкий Эксперт по вопросам борьбы с коррупцией Кроме того, принятие Стратегии имеет вполне конкретное финансовое измерение. С выполнением этого обязательства в рамках Ukraine Facility связано около 420 млн евро финансовой поддержки Украины. В условиях войны и огромной нагрузки на государственный бюджет промедление с принятием документа имеет свою цену.

Специалист уточнил, что проведение реформ следует воспринимать не как "домашнее задание" от Европейского Союза, а как собственный общественный интерес.

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Практические преимущества Антикоррупционной стратегии для украинцев

Андрей Билецкий отметил, что эффективность антикоррупционной политики влияет на повседневную жизнь гражданина и взаимодействие с государством.

Борьба с коррупцией в Украине дала бы возможность получить качественную медицинскую помощь без неформальных платежей или административную услугу без необходимости искать знакомых. Принятие Антикоррупционной стратегии позволило бы каждому защитить свои права в независимом суде, открыть и вести бизнес по одинаковым для всех правилам.

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Это также вопрос эффективного использования наших с вами налогов. Когда средства, выделенные на строительство укрытия, ремонт больницы или восстановление школы, используются по назначению, а не оседают в чьих-то карманах, гражданин получает вполне конкретный результат– добавил эксперт.

По словам Андрея Билецкого, само по себе принятие Антикоррупционной стратегии не означает, что на следующий день коррупция исчезнет. Но важную роль будет играть ее дальнейшая реализация, конкретные меры, сроки, ответственные институты и контроль за их выполнением.

В конце концов, говорит Билецкий, цель антикоррупционной политики – создать государство, в котором человеку не нужно иметь деньги, связи или доступ к нужным людям, чтобы реализовать права, которые он и так имеет по закону.

Напомним, в октябре Верховная Рада в очередной раз исключила законопроект об антикоррупционной стратегии, вновь не дав шанса необходимым реформам.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции после этого настояло на срочном принятии стратегии, чтобы, в частности, обеспечить финансовую поддержку и продолжить евроинтеграцию Украины.