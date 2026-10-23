Потеря миллиардов от ЕС: почему Рада пока не рассмотрит Антикоррупционную стратегию

Почему принятие Стратегии имеет решающее значение для бюджета

На следующей неделе Верховная Рада будет рассматривать законопроекты о бюджете. Однако из обновленной повестки дня на пленарную неделю полностью исключили еще один важный проект – Антикоррупционную стратегию на 2026–2030 годы, зарегистрированную в законопроекте № 15230-д. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Главной причиной отмены рассмотрения парламентарий назвал нехватку голосов в парламентской коалиции. Из-за игнорирования таких изменений Украина может недополучить финансовую поддержку от Европейского Союза. Ведь выполнение соответствующего шага в рамках программы Ukraine Facility открывает путь к 420 миллионам евро прямых поступлений. Общий объем привязанной помощи достигает 18 миллиардов евро.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнародовало официальный призыв к народным депутатам с просьбой срочно принять документ в первом чтении. Это шаг к созданию "Дорожной карты" по верховенству права.

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Коррупция тормозит европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, существенно снижает оборонные возможности государства, а также является ключевым риском в реализации послевоенного восстановления. Именно поэтому Украине необходимо и в дальнейшем проводить комплексную, сбалансированную, последовательную и проактивную антикоррупционную политику путем принятия и надлежащей реализации Антикоррупционной стратегии и Государственной антикоррупционной программы на следующий период– говорится в сообщении.

Что предусматривает новый документ и как он повлияет на граждан

НАПК совместно с Комитетом Верховной Рады и международными экспертами разработали документ для системного снижения коррупционных рисков. Основной акцент сделан на дерегуляции, цифровизации услуг и устранении человеческого фактора посредством автоматических онлайн-платформ.

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Разработчики проекта предлагают:

обеспечить высокую эффективность и постоянное развитие общей системы предотвращения и противодействия коррупции;

минимизировать коррупцию, в частности в стратегически важных сферах, прежде всего путем проведения системных отраслевых реформ.

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По данным социологических исследований НАПК, бытовой коррупционный опыт граждан сократился с 67,8 % в 2008 году до 18,2 % в конце 2025 года. Наиболее показательный результат зафиксирован в ЦНАП, где доля граждан, сталкивавшихся со злоупотреблениями, снизилась с 11% до 5%.

Напомним, в интервью 24 Каналу эксперт по вопросам борьбы с коррупцией Андрей Билецкий подчеркнул важность принятия антикоррупционных законов для евроинтеграционных обязательств Украины. Он назвал несколько основных законопроектов, которые были бы важны для финансирования государства и обеспечения верховенства права.

К слову, для реформирования названных сфер Украина и ЕС должны создать совместную рабочую группу. Таким образом планируется ускорить прогресс в достижении промежуточных критериев для вступления.