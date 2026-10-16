Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в социальной сети X 16 октября. Дальнейшие совместные действия она обсудила с премьер-министром Украины Сергеем Корецким после открытия двух переговорных кластеров.

Что известно о такой рабочей группе

По словам Кос, Украина демонстрирует один из самых высоких показателей прогресса среди всех стран-кандидатов, которые сейчас находятся на пути к членству в ЕС.

Мы договорились запустить совместную рабочую группу для ускорения прогресса по промежуточным ориентирам и продвижения ключевых реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией,

– написала еврокомиссар.

Кос подчеркнула, что успех потребует единства и самоотдачи от всех вовлеченных украинских партнеров

Она также подчеркнула, что примером такой слаженной работы стало недавнее принятие Верховной Радой поправок к законодательству об образовании для национальных меньшинств.

Ранее сообщалось, что Рада Европейского Союза на этой неделе одобрила открытие для Украины переговорных кластеров "Внутренний рынок" и "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

Напомним, в целом для Украины открыты уже четыре из шести переговорных кластеров. Между тем премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что вступление Украины в ЕС может занять от 15 до 20 лет.