Антикорупційну стратегію до 2030 року досі не ухвалили

Верховна Рада тривалий час ігнорує голосування за законопроєкт №15230-д, в якому прописано всю Антикорупційну стратегію. Це викликає невдоволення як у кількох нардепів, так і в суспільстві. Адже українці розуміють, що всі ці антикорупційні реформи матимуть вплив і на них. Який саме – в коментарі 24 Каналу розповів експерт з питань боротьби з корупцією та адміністративний директор Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції ACREC Андрій Білецький.

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До слова, попередньо на наступному пленарному тижні Верховна Рада розглядатиме законопроєкт про Антикорупційну стратегію. Очікування щодо цього обережні – проєкт цілком можуть знову зняти з порядку денного.

Проте точно відомо одне: важливість Антикорупційної стратегії полягає в тому, що вона дозволяє перейти від реагування на окремі корупційні випадки до системного усунення причин та умов, які роблять корупцію можливою.

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За словами Андрія Білецького, антикорупційні реформи, запропоновані в законопроєкті №15230-д, охоплюють 16 пріоритетних сфер – від оборони та відбудови до правосуддя, медицини й освіти.

Андрій Білецький Експерт з питань боротьби з корупцією Крім того, ухвалення Стратегії має цілком конкретний фінансовий вимір. З виконанням цього зобов’язання в межах Ukraine Facility пов’язано близько 420 млн євро фінансової підтримки України. В умовах війни та величезного навантаження на державний бюджет зволікання з ухваленням документа має свою ціну.

Фахівець уточнив, що виконання реформ потрібно сприймати не як "домашнє завдання" від Європейського Союзу, а як власний суспільний інтерес.

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Практичні переваги Антикорупційної стратегії для українців

Андрій Білецький зазначив, що від ефективності антикорупційної політики залежить повсякденне життя громадянина та взаємодія з державою.

Протидія корупції в Україні давала б можливість отримати якісну медичну допомогу без неформальних платежів чи адміністративну послугу без необхідності шукати знайомих. Прийняття Антикорупційної стратегії дозволило б кожному захистити свої права в незалежному суді, відкрити та вести бізнес за однаковими для всіх правилами.

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Це також питання ефективного використання наших із вами податків. Коли кошти, виділені на будівництво укриття, ремонт лікарні чи відновлення школи, використовуються за призначенням, а не осідають у чиїхось кишенях, громадянин отримує цілком конкретний результат– додав експерт.

За словами Андрія Білецького, саме по собі ухвалення Антикорупційної стратегії не означає, що наступного дня корупція зникне. Але важливу роль відіграватиме її подальша імплементація, конкретні заходи, строки, відповідальні інституції та контроль за їх виконанням.

Зрештою, каже Білецький, мета антикорупційної політики – створити державу, в якій людині не потрібно мати гроші, зв’язки чи доступ до потрібних людей, щоб реалізувати права, які вона і так має за законом.

Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада вчергове вилучила законопроєкт про Антикорупційну стратегію, знову не давши шансу необхідним реформам.

Національне агентство з питань запобігання корупції після цього наполягло на терміновому ухваленні стратегії, щоб, зокрема, забезпечити фінансову підтримку та продовжити євроінтеграцію України.