Согласие на осмотр авто не означает разрешение на обыск: какое условие должны выполнить полицейские

Верховный Суд постановил, что добровольное согласие водителя на осмотр его автомобиля не дает правоохранительным органам права проводить обыск внутри салона без постановления следственного судьи. Доказательства, обнаруженные в ходе таких действий, являются незаконными и не могут быть использованы судом для вынесения приговора.

Поверхностный осмотр не означает обыск

При рассмотрении уголовного производства по статьям, предусматривающим ответственность за получение должностным лицом неправомерной выгоды, а также за ее предложение, обещание или предоставление, суды первой и апелляционной инстанций оправдали обвиняемых в связи с недоказанностью вины. Об этом говорится в материалах дела № 561/2/17, которое Верховный Суд рассмотрел в недавнем обзоре.

Главным доказательством стороны обвинения был протокол осмотра автомобиля. Правоохранители во время проверок нередко подменяют понятия "осмотр" и "обыск", и это дело – очередное доказательство противоправных действий.

Суды изучили процедуру проверки транспортного средства и установили, что правоохранители не ограничились обычной поверхностной фиксацией. Они садились в салон, открывали конструктивные ниши автомобиля и искали предметы в местах, недоступных для осмотра без преодоления препятствий.

Следует отметить, что из протокола данного следственного действия следует, что владелец давал согласие на проведение именно осмотра автомобиля… С ходатайством о предоставлении разрешения на проведение обыска транспортного средства сторона обвинения к следственному судье не обращалась. При этом наличие согласия водителя на осмотр транспортного средства не свидетельствует о добровольном согласии на проведение его обыска,

– говорится в постановлении.

Фактически суд признает такие действия полноценным обыском.

Согласно части 1 статьи 233 УПК Украины, никто не имеет права проникнуть в жилище или иное владение лица с какой-либо целью, иначе как только с добровольного согласия лица, владеющего им, или на основании постановления следственного судьи.

Однако в упомянутом деле следователи ограничились лишь тем, что взяли у водителя письменное согласие на осмотр, после чего попытались легализовать эти действия в суде уже постфактум.

Позиция суда в отношении незаконно полученных доказательств

Прокурор обжаловал оправдательный приговор в кассации, настаивая на правомерности действий следственной группы. Однако коллегия судей Кассационного уголовного суда постановила: согласие владельца транспортного средства на проведение осмотра ни в коем случае не означает его добровольного согласия на полноценный обыск.

Поэтому все доказательства, полученные в ходе такого следственного действия, были признаны недопустимыми. Они не имеют юридической силы и не могут использоваться для доказательства вины человека.

Важно! Несмотря на то, что дело было возвращено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию по другим процессуальным основаниям, судебная палата закрепила ключевое правило для защиты автовладельцев. Если силовики на дороге или во время следственных действий под видом обычного осмотра начинают рыться в салоне и закрытых багажных отсеках без судебного постановления, найденные вещи не будут иметь никакой юридической силы.

Напомним, полицейские могут потребовать открыть багажник, только после того как назовут обоснованную причину для поверхностной проверки.

Кроме того, правоохранители не имеют права трогать вещи в багажнике без разрешения. Водитель может использовать видеозапись в качестве доказательства противоправных действий полиции, если оснований для досмотра фактически не было.