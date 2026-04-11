Как действовать, если полиция требует открыть багажник?

Если полиция остановила водителя и требует отрыть багажник, то представитель должен назвать причину поверхностной проверки. Просто "посмотреть" полицейские не имеют права. Об этом в Threads написала адвокат Ирина Монастырева.

По словам специалиста, стоит соблюдать правила, чтобы осмотр был правомерным. Водитель должен самостоятельно открыть багажное отделение авто, а полицейские должны только осмотреть его визуально. Правоохранители не имеют права касаться вещей в багажнике или осматривать без разрешения сумки. А если полицейский так делает, то это уже считается незаконным обыском без решения суда.

Кроме того, человек имеет право поинтересоваться, есть ли законное основание на остановку или осмотр авто. Уважительными являются только требования, предусмотренные в статье 34 Закона о Национальной полиции. В частности проверка авто и лиц возможна, если полицейские имеют достаточно оснований и подозревают, что лицо имеет при себе запрещенную вещь.

Просто "ориентировка" – это не основание. Должны быть четкие признаки, что в авто оружие или преступник,

– сообщила Ирина Монастырева.

Для большей защиты адвокат советует во время осмотра включить камеру. На видео нужно сказать "Я открываю багажник по требованию, но согласия на осмотр не даю, потому что основания не обоснованы". Конечно, если человек так считает.

Когда осмотр завершается, а вы подозреваете, что что-то пошло не так, то не нужно ничего подписывать и в случае необходимости уточнять, что вы не согласны с протоколом и права вам не были разъяснены.

