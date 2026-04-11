Як діяти, якщо поліція вимагає відкрити багажник?

Якщо поліція зупинила водія та вимагає відрити багажник, то представник має назвати причину поверхневої перевірки. Просто "подивитися" поліціянти не мають права. Про це в Threads написала адвокат Ірина Монастирьова.

За словами фахівчині, варто дотримуватися правил, аби огляд був правомірним. Водій має самостійно відкрити багажне відділення авто, а поліціянти повинні лише оглянути його візуально. Правоохоронці не мають права торкатися речей у багажнику чи оглядати без дозволу сумки. А якщо поліцейский так робить, то це вже вважається незаконним обшуком без рішення суду.

Крім того, людина має право поцікавитися, чи є законна підстава на зупинку чи огляд авто. Поважними є лише вимоги, що передбачені в статті 34 Закону про Національну поліцію. Зокрема перевірка авто та осіб можлива, якщо поліціянти мають достатньо підстав й підозрюють, що особа має при собі заборонену річ.

Просто "орієнтування" – це не підстава. Мають бути чіткі ознаки, що в авто зброя або злочинець,

– повідомила Ірина Монастирьова.

Для більшого захисту адвокат радить під час огляду увімкнути камеру. На відео потрібно сказати "Я відкриваю багажник на вимогу, але згоди на огляд не даю, бо підстави не обґрунтовані". Звичайно, якщо людина так вважає.

Коли огляд завершується, а ви підозрюєте, що щось пішло не так, то не потрібно нічого підписувати й у разі потреби уточнювати, що ви не згодні з протоколом і права вам не були роз'яснені.

