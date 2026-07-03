Мужчин вывозили под подушками: на Одещине женщина организовала необычную схему побега за границу

В Одесской области была поймана женщина, которая прятала в машине мужчину призывного возраста и пыталась вывезти его за границу. Плата за такую услугу достигала нескольких тысяч долларов.

Женщина пыталась нелегально вывезти мужа за границу

Женщина за деньги помогала мужчинам призывного возраста выехать из Украины. Во время одного из таких выездов ее задержали оперативники. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

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57-летняя жительница Одессы предлагала услуги по перевозке мужчин мобилизационного возраста. Она подвозила их к границе, а за это брала 4 500 долларов. Организатор схемы встречала мужчин на автозаправочной станции, а затем прятала их в машине.

На полу салона она разместила подушки и мягкие игрушки, под которыми находился мужчина, пока автомобиль не прибывал к месту назначения. Однако машину остановили в городе Раздельная, и схема была раскрыта во время проверки.

Водительницу задержали в том месте, где она должна была высадить "клиента" и получить 700 долларов.

В Одесской области женщина организовала схему по незаконному пересечению границы / Фото ГПСУ

Женщину подозревают в нарушении статьи 332 Уголовного кодекса Украины – о незаконной переправке граждан за границу. Санкции статьи предусматривают несколько лет лишения свободы.

В настоящее время суд назначил женщине меру пресечения в виде содержания под стражей. За нее разрешается внести залог в размере 266 000 гривен.

К слову, только за июнь пограничники задержали более 100 человек, пытавшихся пересечь границы Украины без разрешения. Такие данные на брифинге озвучил пресс-секретарь пограничной службы Андрей Демченко. А с начала года примерно 6 300 человек пытались незаконно выехать из Украины. Больше всего беглецов задержали на границе с Румынией, чуть меньше – с Молдовой.

Украинцы могут проверить, имеют ли они право на пересечение границы

Государственная пограничная служба запустила онлайн-сервис "Личный кабинет", который позволяет украинцам в режиме реального времени проверить наличие временных ограничений на выезд за границу.

Авторизоваться можно с помощью "Дия.Подписи", BankID, КЕП или ID.GOV.UA. Сервис показывает только запреты, наложенные судом или органами исполнительной службы, в частности из-за алиментов, штрафов или других долгов.

В то же время ограничения, связанные с военным положением и правилами выезда военнообязанных мужчин, в этом кабинете не отображаются и проверяются по отдельной процедуре.