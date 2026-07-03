Женщина пыталась нелегально вывезти мужа за границу

Женщина за деньги помогала мужчинам призывного возраста выехать из Украины. Во время одного из таких выездов ее задержали оперативники. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

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57-летняя жительница Одессы предлагала услуги по перевозке мужчин мобилизационного возраста. Она подвозила их к границе, а за это брала 4 500 долларов. Организатор схемы встречала мужчин на автозаправочной станции, а затем прятала их в машине.

На полу салона она разместила подушки и мягкие игрушки, под которыми находился мужчина, пока автомобиль не прибывал к месту назначения. Однако машину остановили в городе Раздельная, и схема была раскрыта во время проверки.

Водительницу задержали в том месте, где она должна была высадить "клиента" и получить 700 долларов.

В Одесской области женщина организовала схему по незаконному пересечению границы / Фото ГПСУ

Женщину подозревают в нарушении статьи 332 Уголовного кодекса Украины – о незаконной переправке граждан за границу. Санкции статьи предусматривают несколько лет лишения свободы.

В настоящее время суд назначил женщине меру пресечения в виде содержания под стражей. За нее разрешается внести залог в размере 266 000 гривен.

К слову, только за июнь пограничники задержали более 100 человек, пытавшихся пересечь границы Украины без разрешения. Такие данные на брифинге озвучил пресс-секретарь пограничной службы Андрей Демченко. А с начала года примерно 6 300 человек пытались незаконно выехать из Украины. Больше всего беглецов задержали на границе с Румынией, чуть меньше – с Молдовой.

Украинцы могут проверить, имеют ли они право на пересечение границы

Государственная пограничная служба запустила онлайн-сервис "Личный кабинет", который позволяет украинцам в режиме реального времени проверить наличие временных ограничений на выезд за границу.

Авторизоваться можно с помощью "Дия.Подписи", BankID, КЕП или ID.GOV.UA. Сервис показывает только запреты, наложенные судом или органами исполнительной службы, в частности из-за алиментов, штрафов или других долгов.

В то же время ограничения, связанные с военным положением и правилами выезда военнообязанных мужчин, в этом кабинете не отображаются и проверяются по отдельной процедуре.