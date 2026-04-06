Военные после увольнения могут оформить отсрочку: куда для этого надо обращаться
- Бывшие военнослужащие должны после увольнения обратиться в ТЦК, чтобы стать на учет.
- Заявление на отсрочку подается бесплатно, и решение принимается комиссией после рассмотрения поданных документов.
Военнослужащие после увольнения переводятся в запас. Поэтому они должны обратиться в ТЦК, чтобы оформить временную отсрочку.
Как оформить отсрочку после увольнения со службы?
Военные, которые уволились, переводятся в запас и становятся военнообязанными, на уровне с гражданскими мужчинами 25 – 60 лет. Если есть соответствующие основания, они тоже могут оформлять отсрочки. Об этом написали в Ровенском областном ТЦК и СП.
Бывшие военные должны стать на воинский учет, если их возраст не достиг предельного для призыва. Далее по общей процедуре он может оформить отсрочку.
В ТЦК отметили, что отсрочка не оформится автоматически после увольнения со службы. Постановление Кабинета Министров Украины №1364 определяет, что временное освобождение от призыва человек получает по решению комиссии после личного заявления в ТЦК. Его подают через центры предоставления административных услуг.
Кроме того, оформить отсрочку онлайн можно через Резерв+.
В любом варианте заявление подается бесплатно. Важно не забывать о передаче сканированных копий документов, по которым предоставляется право на отсрочку.
Стоит отметить! В принятии заявления органы не могут отказать, если у человека нет всех документов. Непосредственное решение о наличии или отсутствии оснований для отсрочки будут принимать после рассмотрения представленных документов.
Что стоит знать об оформлении отсрочки?
Оформить освобождение от мобилизации могут граждане, если у них имеются для этого основания. Отсрочка действует, пока у человека не изменились обстоятельства, которые давали право на отсрочку. При других условиях военнообязанный уже может подлежать мобилизации.
Если человек находится за границей, то оформить отсрочку он сможет только через Резерв+.