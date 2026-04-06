Военные после увольнения могут оформить отсрочку: куда для этого надо обращаться

Военнослужащие после увольнения переводятся в запас. Поэтому они должны обратиться в ТЦК, чтобы оформить временную отсрочку.

Как оформить отсрочку после увольнения со службы?

Военные, которые уволились, переводятся в запас и становятся военнообязанными, на уровне с гражданскими мужчинами 25 – 60 лет. Если есть соответствующие основания, они тоже могут оформлять отсрочки. Об этом написали в Ровенском областном ТЦК и СП.

Бывшие военные должны стать на воинский учет, если их возраст не достиг предельного для призыва. Далее по общей процедуре он может оформить отсрочку.

В ТЦК отметили, что отсрочка не оформится автоматически после увольнения со службы. Постановление Кабинета Министров Украины №1364 определяет, что временное освобождение от призыва человек получает по решению комиссии после личного заявления в ТЦК. Его подают через центры предоставления административных услуг.

Кроме того, оформить отсрочку онлайн можно через Резерв+.

В любом варианте заявление подается бесплатно. Важно не забывать о передаче сканированных копий документов, по которым предоставляется право на отсрочку.

Стоит отметить! В принятии заявления органы не могут отказать, если у человека нет всех документов. Непосредственное решение о наличии или отсутствии оснований для отсрочки будут принимать после рассмотрения представленных документов.

Что стоит знать об оформлении отсрочки?