Нужно обновить Резерв+: МИД объяснил, как украинцам оформить загранпаспорт в консульстве

В консульствах Украины за границей можно оформить новый паспорт для выезда. Его делают всем украинцам, достигшим 14 лет, но для мужчин возрастом 25 – 60 лет действуют особые правила.

Как украинцу оформить загранпаспорт в консульстве?

Когда граждане обращаются к консулу для оформления загранпаспорта, он формирует заявление-анкету. Человек должен проверить все данные и подписать ее. Вместе с ней подаются и другие документы. Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

При подаче заявления на новый паспорт человек также должен предоставить свой старый документ и другие загранпаспорта, если они есть. Понадобится также внутренний украинский паспорт в виде книжечки или ID-карты, справка с идентификационным кодом и выписка о зарегистрированном месте жительства в Украине из реестра территориальных общин, или справка об отсутствии таких сведений. При наличии в консульство нужно подать документ о постоянном проживании за рубежом.

Если паспорт оформляет мужчина в возрасте от 18 до 60 лет, то вместе с документами нужно иметь при себе электронный военно-учетный документ в мобильном приложении Резерв +. Важно, что он должен быть актуальным, формировать его советуют за 72 часа до обращения.

Услуга оформления загранпаспорта в консульствах платная – взимается консульский сбор.

Человек получит документ за примерно три месяца, учитывая доставку дипломатической почтой. Ускорить процесс можно, заказав доставку за собственные деньги через Укрпочту, Новую Почту, DHL, VFS.Global. Для этого на сайте сервиса надо оставить заявку, оплатить услугу и передать в консульство квитанцию вместе с заявлением на доставку паспорта.

Государственная миграционная служба также напоминает, что оформить загранпаспорт можно в подразделениях ГП "Документ", которые сейчас работают в Польше, Словакии, Турции, Чехии, Германии, Испании, Болгарии, Молдове, Италии, Канаде и Великобритании.

