СОЧ без побега: что делать военному, если он увидел красную отметку в приложении Армия+

Недавно военнослужащие обнаружили проблему в приложении Армия+. У некоторых появилась отметка о самовольном оставлении части, хотя они не покидали место службы. Были даже случаи, когда такая проблема возникла сразу у десяти военнослужащих.

Как удалить отметку о самовольном оставлении части в приложении Армия+

Проблему с отметкой о самовольном оставлении части можно решить. Это не всегда означает, что уполномоченные органы сообщили воинской части о совершении самовольного оставления части. Об этом сообщают в Ивано-Франковском областном ТЦК.

В разделе Армия ID у некоторых военнослужащих может появиться красная отметка с надписью "Зафиксировано отсутствие на службе". Если такого факта не было, то, вероятно, произошла ошибка в самом приложении. В центре комплектования объяснили, что сейчас проводится синхронизация и обновление данных, поэтому в Армии+ может отображаться устаревший статус.

Наибольший риск получить такую отметку есть у тех военных, которые ранее действительно находились в СОЧ. Однако нередко неприятную находку обнаруживают и те, кто не уходил с мест службы.



Как выглядит уведомление о СОЧ / Фото Ивано-Франковского ТЦК

Сотрудники ТЦК в случае обнаружения ошибки советуют обновить приложение Армия+ до версии 3.2.2 или более поздней.

Также можно переавторизоваться, то есть выйти из профиля, а затем зайти снова. Таким образом данные могут обновиться. Стоит также подождать примерно 15 минут, чтобы система смогла все синхронизировать.

Но какие бы действия ни предпринимались, к сожалению, нет гарантии, что отметка исчезнет.

Поэтому, если военнослужащий продолжает служить, хотя в приложении указано, что он находится в СОЧ, он может обратиться за помощью к командиру.

В случае, если гражданин действительно самовольно покинул место службы, он может обратиться в Военную службу правопорядка.

Если после всех проверок информация по-прежнему не соответствует действительности, рекомендуем обратиться в службу поддержки приложения Армия+.

Важно помнить, что проблемы с точностью информации могут возникать, так как иногда происходят сбои в государственных системах.

Напомним, в приложении "Армия+" военнослужащие, добровольно возвращающиеся на службу после СОЧ, получают новый статус "В пути". Такая отметка появляется после утверждения рапорта и подтверждает, что военнослужащего официально ожидают в новой части.

Для военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта с этого момента начинают отсчитывать до пяти суток на прибытие к месту службы, а для военнослужащих Нацгвардии действуют отдельные сроки. Воспользоваться упрощенным механизмом возвращения могут военные, самовольно покинувшие часть до 12 июня 2026 года.