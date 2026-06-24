Об этом сообщает "АрмияInform".

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Зачем ввели новый статус?

Для военнослужащих, возвращающихся в армию после самовольного оставления части, в приложении Армия+ ввели новый статус "В пути". Соответствующая отметка отображается в виде белой полоски в "Армия ID" после того, как рапорт о возвращении согласован в установленном порядке.

Новый статус призван упростить подтверждение того, что военнослужащий добровольно возвращается к исполнению обязанностей. Он также свидетельствует о том, что рапорт уже согласован, а воинская часть предупреждена о прибытии бойца.

После появления статуса военнослужащий получает установленный срок для прибытия к месту службы. Для защитников Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта предусмотрено до пяти суток на прибытие в часть.

Для военнослужащих Национальной гвардии Украины установлен иной порядок. Они должны прибыть в указанное место службы в течение 48 часов после издания соответствующего приказа.

Отдельный механизм действует для тех, кто возвращается через рекрутинговые центры. В таком случае военнослужащему выдается бумажное предписание, а срок прибытия в подразделение также составляет пять суток.

Как вернуться из СЗЧ через Армия+?

Военнослужащие, самовольно покинувшие воинскую часть, могут вернуться на службу по упрощенной процедуре. Для этого Министерство обороны ввело новый механизм, позволяющий оформить возвращение через приложение Армия+.

Воспользоваться программой могут военнослужащие, в отношении которых факт самовольного оставления части был зафиксирован до 12 июня 2026 года. Через приложение военнослужащий может:

выбрать новое подразделение,

указать желаемое направление службы

сообщить о своём боевом и профессиональном опыте.

После подачи и согласования рапорта в системе появляется специальный статус "В пути", который подтверждает добровольное возвращение в армию. С этого момента военнослужащему предоставляется пять суток для прибытия на новое место прохождения службы.

В Министерстве обороны отмечают, что новый механизм позволяет избежать направления в батальоны резерва и самостоятельно выбрать подразделение для дальнейшей службы.

Подать заявку также можно непосредственно в выбранную воинскую часть или через центры рекрутинга. Программа будет действовать в течение 100 дней – до 20 сентября 2026 года включительно.