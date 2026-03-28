10 дней для родных: военные могут уходить в отпуск по семейным обстоятельствам

Военные имеют право оформить отпуск по семейным обстоятельствам. Командование должно дать несколько дней для пребывания воина с семьей в тот момент, когда его присутствие является важным.

Как военный может получить отпуск по семейным обстоятельствам?

Хотя правила военного положения предусматривают строгие ограничения, законодательство учитывает социальные гарантии военных и позволяет временно оставить службу для посещения родных в сложные моменты. Все денежное обеспечение при этом сохраняется. Об этом говорится в Положениях о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.

В то же время законодательно не установлены случаи, когда военный может оформить отпуск по семейным обстоятельствам. Это решение возлагается на командира, который должен учитывать сложность обстоятельств.

Однако в Министерстве обороны отметили, что уважительными причинами для этого могут быть:

заключение брака;

тяжелое состояние здоровья или смерть жены (мужа), родителей, детей, родных братьев или сестер, родителей супругов и других родственников;

пожар или другое стихийное бедствие, постигшее семью или имущество военнослужащего;

другие исключительные обстоятельства.

В подтверждение военный может подать соответствующие документы, однако решение возможно принять и без полного пакета бумаг, если собрать их нет возможности.

Военный должен подать рапорт через приложение Армия+. Рассмотрение рапорта проводится с учетом боевой обстановки и потребностей. Далее командир издает приказ и отпускной билет.

После завершения срока отпуска воин должен вернуться в воинскую часть. Если по каким-то обстоятельствам сделать это невозможно, он должен предупредить командира.

Сколько длится отпуск по семейным обстоятельствам?

Военный имеет 10 календарных дней на решение всех вопросов. Дополнительно он имеет четыре дня на то, чтобы доехать домой и обратно к месту службы. В это время для военного сохраняется полное денежное обеспечение со всеми надбавками и выплатами.

