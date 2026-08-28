Будущее нации: мужчинам предлагают давать отсрочку, чтобы создать семью

В связи с демографическим кризисом, угрожающим Украине, Кабинету министров предлагают ввести новый вид отсрочки. Все это для того, чтобы на законодательном уровне создать временной интервал для создания семьи.

На сайте Кабмина появилась петиция об обеспечении будущего нации

Авторы предложения считают, что украинцы имеют безусловную обязанность защищать государство. Однако мужчины, которые не успели создать семью, должны иметь время на реализацию такого права. Об этом говорится в петиции №41/010772-26эп, зарегистрированной на правительственном портале.

По мнению украинцев, в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" необходимо внести изменения, касающиеся отсрочки для военнообязанных, которые не состоят в браке и не успели продолжить род. Это могло бы сохранить генофонд и восстановить нацию в послевоенный период.

Согласно тексту петиции, соответствующую временную отсрочку для людей, которые официально не состоят в браке и не имеют детей, предлагают закрепить в законе.

Для этого, возможно, потребуется ввести период для создания семьи. Предоставление такой отсрочки должно осуществляться после тщательной проверки и на основе данных из государственных реестров.

В настоящее время возникает диспропорция, когда граждане, сознательно посвятившие молодые годы учебе и становлению, оказываются на передовой мобилизации без права оставить собственное продолжение рода. В то же время их сверстники, рано вступившие в брак и имеющие троих или более детей, получают законную отсрочку. Возникает ситуация, при которой молодой человек без собственной семьи рискует жизнью ради защиты будущего чужих семей, не имея при этом собственной,

– говорится в сообщении.

Автор отметил, что действующее законодательство создает ситуацию, будто жизнь мужчины без детей или с одним ребенком имеет меньшую ценность для государства, чем того, у кого трое и более детей. При этом другие граждане, у которых также есть родители, жены, или те, кто планирует создать семью, фактически обесцениваются.

Изменения в закон обосновываются необходимостью сбалансировать оборонные потребности государства с задачами долгосрочного сохранения украинской нации.

Напомним, один из законопроектов, внесенных народными депутатами, предлагает предоставлять отсрочку мужчинам, которые фактически самостоятельно воспитывают малолетнего ребенка, если по решению суда место жительства ребенка определено вместе с отцом.

Сейчас одного лишь решения суда о проживании ребенка с отцом недостаточно для гарантированной отсрочки, если мать не лишена родительских прав. Именно этот законодательный пробел и хотят устранить.