Оформить отсрочку в ЦПАУ становится испытанием: адвокат назвала основные препятствия

Эксперты обращают внимание на проблему, с которой сталкиваются некоторые военнообязанные. У мужчин фактически ограничены возможности оформления отсрочки, поскольку не все могут лично явиться в ЦПАУ, как того требуют правила.

Существует всего два способа оформления отсрочки

Украинские мужчины, имеющие право на освобождение от мобилизации, могут оформить его онлайн через приложение Резерв+ или подать документы в ЦПАУ. Как рассказала в комментарии 24 Канала адвокат Дарья Тарасенко, постановление Кабмина предусматривает, что документы военнообязанный должен подавать лично, то есть подача документов через представителя запрещена. Это создает несколько проблем.

Эксперт подчеркнула, что онлайн можно оформить не все основания, а только определенный перечень. Но даже когда техническая возможность есть, то, по словам адвоката, бывают случаи, когда конкретный военнообязанный не может ею воспользоваться.

Дарья Тарасенко Адвокат Приведу пример. Основание – трое детей до 18 лет, но один ребенок родился за границей, имеет иностранное свидетельство о рождении, скажем, польское. Тогда в украинских реестрах нет записи о рождении этого ребенка, система не видит, что есть трое детей, и не позволяет оформить отсрочку онлайн. Для всех ситуаций, когда оформить отсрочку онлайн невозможно, остается только подать документы в ЦПАУ, который передает их в комиссию ТЦК и СП.

Другая проблема возникает у тех военнообязанных, которые находятся за границей. Часто даже имея право на освобождение от мобилизации, мужчине приходится приехать в Украину, чтобы воспользоваться этим правом. Дарья Тарасенко отмечает, что это не только серьезные денежные затраты для военнообязанного, но и временная потеря работы, а также другие изменения в повседневной жизни. При этом гражданину еще предстоит доехать до ЦПАУ, чтобы по дороге его не задержала группа оповещения.

Люди, проживающие за границей и не имеющие возможности оформить отсрочку онлайн, просто не оформляют ее. И речь идет об огромном количестве, миллионах людей, находящихся за границей. Которых государство называет уклонистами. Но большая часть из них – не уклонисты, а люди, имеющие законное право на отсрочку, но не имеющие возможность ее оформить, потому что для этого нет реального механизма, кроме как лично приехать в Украину,

– отметила эксперт.

Неудобства для тех, кто не может прийти в ТЦК

Даже находясь в Украине, не каждый военнообязанный может физически прийти куда-то, чтобы оформить отсрочку. Например, говорит Дарья Тарасенко, если есть мужчина, который осуществляет постоянный уход за кем-то, то во многих случаях он не может оставить этого человека одного.

Еще некоторые мужчины просто боятся идти в ЦПАУ, хотя и имеют право на отсрочку. Адвокат отмечает, что страхи быть мобилизованным прямо на улице могут быть как необоснованными, так и оправданными – если человек знает, как обстоит ситуация в городе с работой сотрудников ТЦК и СП.

Дарья Тарасенко подводит итог, что из-за таких препятствий при оформлении отсрочки растет общественная напряженность и происходят случаи, когда мобилизуют человека, который якобы имеет право на отсрочку.

Очевидно, в этом нет ничего хорошего. И решением этой проблемы могло бы стать создание механизма, позволяющего оформить отсрочку, не приезжая в Украину. Например, разрешить людям, находящимся за границей, передать родственникам в Украине доверенность, и пусть родственники подадут документы в ЦПАУ,

– подчеркнула юрист.

Она добавила, что государство ничем бы не рисковало, если бы ввело такие законодательные нормы. Однако сейчас постановление Кабмина почему-то это запрещает.

Поэтому Дарья создала петицию №41/010824-26еп на правительственном портале, обращаясь с просьбой все же ввести такой механизм, чтобы люди, которые не могут лично прийти в ЦПАУ, имели право оформить доверенность на кого-либо и без проблем оформить свое законное освобождение от мобилизации. В результате в стране появлялось бы меньше новостей о незаконной мобилизации, люди реже увольнялись бы с военной службы по семейным обстоятельствам. А граждане, находящиеся за рубежом, имели бы юридическую защиту и, вероятно, это способствовало бы их дальнейшему желанию возвращаться в Украину.

Напомним, отсрочку от мобилизации через ЦПАУ необходимо оформлять лично. Администратор формирует электронное заявление и передает его в ТЦК, где специальная комиссия проверяет основания. К заявлению прилагаются отсканированные копии документов, подтверждающих право на отсрочку.