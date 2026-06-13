Можно ли оформить отсрочку без личного визита?

К специалистам обратился мужчина, который осуществляет постоянный уход за сестрой с инвалидностью. Документы ему обновили очень поздно, поэтому ТЦК и СП успели объявить гражданина в "розыск" и прислать ему повестку с требованием уплатить штраф. Мужчина находится дома и интересуется, должен ли он лично обращаться в органы, чтобы получить отсрочку. Ответ ему предоставил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристы.UA".

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На основании наличия права на отсрочку мужчина хочет попробовать снять статус "в розыске". Но при этом он не был уверен, можно ли сделать это без личного визита, а через представителя.

Адвокат Айвазян уточнил, что для начала мужчина должен сняться с "розыска", а лучший способ это сделать – это оплатить наложенный штраф и подать заявление о признании правонарушения через Резерв+.

После этого человек должен подать заявление на получение отсрочки от мобилизации, но для этого необходима именно личная явка человека в ЦПАУ. Работники Центров используют средства Единого государственного вебпортала электронных услуг и оформляют заявление в электронной форме. Далее уже оно направляется на имя председателя комиссии ТЦК, которая принимает решение о предоставлении отсрочки.

К заявлению прилагаются электронные копии бумажных документов (сканированные копии), подтверждающих право на отсрочку. Заявление подается субъектом обращения через центр лично. Подача заявления представителем субъекта обращения не допускается,

– уточнил эксперт.

Важно! Адвокат заметил, что когда человек признает, что совершил правонарушение по правилам воинского учета, в Резерв+ должно прийти постановление о привлечении человека к административной ответственности. Тогда "розыск" снимут, а закрыть производство будет возможно путем уплаты штрафа.

К слову, отвечая на вопрос пользователя, адвокат Вячеслав Кирда сказал, что подать документы на отсрочку человек может и не снимая статус "в розыске". А уже после получения освобождения от мобилизации или после подачи документов уже можно пытаться решать вопрос со штрафом.

Как проверить наличие штрафа в Резерв+?

Финансовую "часть" проблемы возможно быстро решить, если оплатить штраф за нарушение правил воинского учета. Для этого нужно проверить раздел "Штрафы онлайн" в приложении Резерв+. Просто в приложении подается заявление о признании, вместо той, что подавалась в бумажном виде в ТЦК.

Далее человеку приходит постановление, чтобы оплатить штраф в размере 8 500 гривен. После обновления документов статус "Нарушение" или "в розыске" исчезает автоматически.

Оформление отсрочки от мобилизации через ЦПАУ и Резерв+

После принятия заявления документы передаются в ТЦК и СП, где специальная комиссия проверяет основания для отсрочки. Окончательный срок зависит от полноты документов и нагрузки на соответствующий территориальный центр.

Некоторым гражданам достаточно подать заявление через приложение Резерв+, а другим придется обращаться в ЦПАУ лично. Часть категорий граждан может оформлять отсрочку в цифровом формате, однако для отдельных оснований законодательство до сих пор требует представления подтверждающих документов в бумажном виде.

Новый порядок позволил военнообязанным подавать документы ближе к месту жительства без необходимости посещать ТЦК на начальном этапе. Это упрощает процедуру и уменьшает очереди при оформлении права на отсрочку.