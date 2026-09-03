Лише два способи для оформлення відстрочки

Українські чоловіки, які мають право на звільнення від мобілізації, можуть оформити її онлайн через застосунок Резерв+, або ж подати документи в ЦНАП. Як розповіла в коментарі 24 Каналу адвокатка Дар'я Тарасенко, Постанова Кабміну передбачає, що документи військовозобов'язаний має подавати особисто, тобто подача документів через представника заборонена. Це створює кілька проблем.

Експертка наголосила на тому, що онлайн оформити можливо не всі підстави, а тільки визначений перелік. Але навіть коли технічна можливість є, то, за словами адвокатки, бувають випадки, коли конкретний військовозобов'язаний не може нею скористатися.

Дар'я Тарасенко Адвокатка Наведу приклад. Підстава – троє дітей до 18 років, але одна дитина народилася за кордоном, має закордонне свідоцтво про народження, скажімо, польське. Тоді в українських реєстрах немає актового запису про народження цієї дитини, система не бачить, що є троє дітей і онлайн відстрочку не дозволяє оформити. Для всіх ситуацій, коли відстрочку оформити онлайн неможливо, є тільки подача документів в ЦНАП, який передає їх до комісії ТЦК та СП.

Інша проблема виникає для тих військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном. Часто навіть маючи право на звільнення від мобілізації, чоловік має приїхати в Україну, щоб його реалізувати. Дар'я Тарасенко каже, що це не лише серйозна витрата грошей для військовозобов'язаного, але й тимчасова втрата роботи та інші зміни в повсякденному житті. При цьому громадянин ще має доїхати до ЦНАПу, щоб дорогою його не затримала група оповіщення.

Люди, які проживають за кордоном і у яких немає можливості онлайн оформити відстрочку, її й не оформлюють. І ми говоримо про величезну кількість, мільйони людей, які за кордоном. Яких держава називає ухилянтами. Але велика кількість з них – не ухилянти, а люди, які мають законне право на відстрочку, а оформити не можуть, тому що для цього немає реального механізму, крім як особисто приїхати в Україну,

– зауважила експертка.

Незручності для тих, хто не може прийти до ТЦК

Навіть перебуваючи в Україні, не кожен військовозобов'язаний може фізично не можуть прийти кудись, аби оформити відстрочку. Наприклад, каже Дар'я Тарасенко, якщо є чоловік, який здійснює постійний сторонній догляд за кимось, то в багатьох випадках він не може залишити цю людину саму.

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Ще дехто з чоловіків банально бояться йти в ЦНАП, хоча й мають право на відстрочку. Адвокатка каже, що страх мобілізації просто на вулиці можуть бути безпідставними, або ж правильними – якщо людина знає, яка ситуація є в місті щодо роботи службовців ТЦК і СП.

Дар'я Тарасенко підсумовує, що через такі перешкоди в оформленні відстрочки зростає суспільна напруга та стаються випадки, коли мобілізують людину, яка начебто має право на відстрочку.

Очевидно, тут нічого хорошого немає. І розв'язанням цієї проблеми могло б стати створення механізму, щоб можна було оформити, не приїжджаючи в Україну. Наприклад, дозволити людям, які за кордоном, передати родичам в Україні довіреність, і нехай родичі занесуть документи в ЦНАП,

– наголосила правниця.

Вона додала, що держава нічим не ризикувала б, якби зробила такі законодавчі норми. Проте зараз постанова Кабміну чомусь це забороняє.

Тому пані Дар'я створила петицію №41/010824-26еп на урядовому порталі, прохаючи все ж запровадити такий механізм, щоб такі люди, які не можуть особисто прийти в ЦНАП, мали б право на когось оформити довіреність і без проблем оформити своє законне звільнення від мобілізації. Як наслідок, в державі з'являлося б менше новин про незаконну мобілізацію, люди рідше б звільнялися з військової служби за сімейними обставинами. А громадяни, які перебувають за кордоном, мали б юридичний захист та, ймовірно, це сприяло б їхньому подальшому бажанню повертатись в Україну.

Нагадаємо, відстрочку від мобілізації через ЦНАП потрібно оформлювати особисто. Адміністратор формує електронну заяву та передає її до ТЦК, де спеціальна комісія перевіряє підстави. До заяви додаються скановані копії документів, які підтверджують право на відстрочку.