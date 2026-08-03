Переоформление отсрочки без сложностей: появилось важное обновление для украинцев

Если у военнообязанного появилось другое основание для оформления отсрочки, но при этом у него уже есть действующая отсрочка, то ее не отменят до тех пор, пока продолжается рассмотрение документов. Министерство обороны напомнило о правилах переоформления отсрочки.

Украинцы могут переоформить отсрочку по другому основанию

Новые правила оформления отсрочки, утвержденные Кабинетом Министров Украины, гарантируют, что человека не смогут мобилизовать, если у него изменились основания для отсрочки. То есть подача нового заявления не влияет на действие уже имеющегося освобождения от мобилизации. Об этом сообщили в Минобороны.

Если у человека есть несколько оснований для отсрочки и он хочет заменить одно на другое из тех, что предусмотрены статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", то он не рискует лишиться временного освобождения.

Согласно новым правилам, действующая отсрочка не отменяется до тех пор, пока комиссия не примет решение по новому основанию. Однако это правило не действует, если отсрочка все же подлежит отмене.

Если комиссия разрешает переоформить освобождение, то после проведения процедуры предыдущая отсрочка аннулируется. Новые данные вместо этого вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Если же изменение основания невозможно, то действующая отсрочка будет действовать до истечения ее срока.

Как подать заявление на переоформление отсрочки

Украинцы могут подать документы для оформления или изменения основания для отсрочки в ЦПАУ или через портал "Дія".

Нахождение человека на воинском учете проверяется автоматически, так же как и наличие или отсутствие отсрочки.

Важно, что система не позволит сформировать заявку, если человек не встал на воинский учет или не имеет оснований для переоформления отсрочки. Однако если до окончания срока действия отсрочки осталось менее 30 дней, то военнообязанный сможет подать документы.

Напомним, что Кабмин принял меры для того, чтобы предоставление и переоформление отсрочки были успешно оцифрованы, а сама процедура была прозрачной и предсказуемой для военнообязанных.