Развод и воспитание ребенка: дает ли это право на отсрочку от мобилизации

В случае развода мужчина не может автоматически получить право на отсрочку от мобилизации в качестве отца-одиночки. Для получения такого статуса необходимо доказать фактическое отсутствие участия матери в воспитании ребенка и получить соответствующее решение суда.

Судебная практика и изменение подхода к оформлению статуса отца-одиночки

Самостоятельное воспитание ребенка требует подтверждения фактических обстоятельств в судебном порядке. Обычного соглашения между родителями или нотариального заявления матери об оставлении ребенка с отцом для ТЦК и СП недостаточно. Об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристы.ua".

Так, украинское законодательство определяет, что расторжение брака и отдельное проживание от ребенка не освобождают мать от ее обязанностей, а отцу не дают права на отсрочку. Даже находясь за границей, она может участвовать в воспитании и материальном обеспечении несовершеннолетнего ребенка.

Развод и выезд жены за границу не дают права на отсрочку как отцу, самостоятельно воспитывающему ребенка. Для этого необходимы фактические обстоятельства самостоятельного воспитания и содержания ребенка, а также их надлежащее судебное подтверждение,

– написал эксперт.

Судебный порядок установил четкие ограничения в отношении подтверждения статуса отца-одиночки. Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 11 сентября 2024 года по делу № 201/5972/22 определила, что такой факт не устанавливается в упрощенном производстве по соглашению сторон.

Суд рассматривает этот вопрос исключительно в рамках реального семейного спора между родителями относительно выполнения ими своих обязанностей. К рассмотрению дела обязательно привлекается орган опеки и попечительства.

Мать должна не только выехать за границу или жить отдельно, но и фактически устраниться от воспитания и содержания ребенка. Юрий Айвазян добавил, что решать конкретный семейный спор нужно в рамках искового производства.

В частности, отец может обратиться в суд с иском о лишении матери родительских прав в связи с уклонением от воспитания. Однако само по себе желание развестись или уехать за границу не является автоматическим основанием для такого решения.

Механизм действий и подача документов

Для подтверждения реального положения дел мужчине необходимо собрать доказательства ежедневного участия в обучении, лечении и содержании ребенка. Ими могут служить медицинские справки, документы из учебных заведений, квитанции о расходах, показания свидетелей и переписка.

Только после вступления в законную силу соответствующего судебного решения военнообязанный может обратиться за отсрочкой. Заявление вместе с пакетом документов и свидетельством о рождении ребенка подают через ЦПАУ.

Окончательное решение о предоставлении отсрочки принимает специальная комиссия при ТЦК.

Обратите внимание! Пока продолжается судебное рассмотрение дела, законодательных оснований для освобождения от призыва у мужчины еще нет.

Напомним, с 1 ноября 2025 года заявления об отсрочке подаются через "Резерв+" или ЦПАУ. В приложении можно оформить 9 основных категорий отсрочек.

К слову, Офис Военного омбудсмена предлагал ввести дополнительные требования для военнообязанных, которые планируют оформить освобождение от мобилизации на основании постоянного ухода.