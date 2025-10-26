В Минобороны обещают, что в приложении "Резерв+" постепенно будут появляться новые. Так, вскоре в приложении будут доступны отсрочки для родителей, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, и для тех, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью, передает 24 Канал.
Какие отсрочки доступны в "Резерв+" для оформления онлайн?
На сегодня в "Резерв+" можно оформить 9 основных отсрочек для таких категорий:
- Люди с инвалидностью.
- Временно непригодные к службе (при наличии постановления ВВК в электронном виде).
- Родители трех и более детей до 18 лет в одном браке.
- Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.
- Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
- Те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы.
- Женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии.
- Студенты дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны.
- Научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.
Обратите внимание! Если какие-то документы устаревшие и актуальных данных нет в реестрах, придется обратиться в ЦНАП.
Какие отсрочки можно оформить только через ЦНАП?
Все отсрочки, которые доступны в "Резерв+", могут быть получены через ЦНАП.
Впрочем, в Минобороны людям рекомендуют не нагружать ЦНАПы и подаваться именно онлайн.
Если отсрочку нужно получить впервые, тогда следует обращаться в ЦНАП.
Через ЦНАП надо оформлять отсрочки для таких категорий:
- Женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают и содержат ребенка (детей) в возрасте до 18 лет (при условии, что второй из родителей этого ребенка признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, отбывает наказание в местах лишения свободы или есть решение суда о самостоятельном воспитании и содержании ребенка).
- Опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
- Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают тяжело больного ребенка, которому не установлена инвалидность.
- Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок, который до момента усыновления был ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки.
- Лица, которые осуществляют постоянный уход за больной женой (мужем), ребенком, своими родителями или родителями жены (мужа) (при условии, что эти родители не имеют других трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять уход).
- Опекун лица, признанного судом недееспособным.
- Лица, которые имеют жену (мужа) с инвалидностью III группы.
- Лица, которые имеют одного из своих родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы.
- Члены семьи второй (или третьей) степени родства лица с инвалидностью i или ii группы, заняты постоянным уходом за ним.
- Другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.
- Педагогические работники учреждений общего среднего образования, а также научные работников, которые не вовлечены в образовательный процесс.
- Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или брат или сестра) погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах во время проведения антитеррористической операции, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России – в Донецкой и Луганской областях, или во время действия военного положения в Украине.
- Члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество и самоотверженность, выявленные во время Революции Достоинства.
- Лица, незаконно лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины
- Военнообязанные в возрасте до 25 лет, прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу.
- Военные, освобожденные из плена.