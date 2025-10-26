В Минобороны обещают, что в приложении "Резерв+" постепенно будут появляться новые. Так, вскоре в приложении будут доступны отсрочки для родителей, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, и для тех, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью, передает 24 Канал.

Какие отсрочки доступны в "Резерв+" для оформления онлайн?

На сегодня в "Резерв+" можно оформить 9 основных отсрочек для таких категорий:

Люди с инвалидностью.

Временно непригодные к службе (при наличии постановления ВВК в электронном виде).

Родители трех и более детей до 18 лет в одном браке.

Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы.

Женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии.

Студенты дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны.

Научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.

Обратите внимание! Если какие-то документы устаревшие и актуальных данных нет в реестрах, придется обратиться в ЦНАП.

Какие отсрочки можно оформить только через ЦНАП?

Все отсрочки, которые доступны в "Резерв+", могут быть получены через ЦНАП.

Впрочем, в Минобороны людям рекомендуют не нагружать ЦНАПы и подаваться именно онлайн.

Если отсрочку нужно получить впервые, тогда следует обращаться в ЦНАП.

Через ЦНАП надо оформлять отсрочки для таких категорий: