Три года тюрьмы за уклонение от мобилизации: при каких условиях суд может закрыть дело

Изменение обстановки может стать основанием для освобождения от уголовной ответственности за уклонение от службы. В судах такая практика встречается довольно редко, однако после принятия соответствующего решения Верховным Судом ситуация может измениться.

Возможно ли освобождение от уголовной ответственности за уклонение от службы

Суды могут отменить приговор для "уклонистов" на основании, предусмотренном статьей 48 Уголовного кодекса. Если в ходе расследования дела произошло изменение обстановки, то суд может пересмотреть наказание и полностью освободить человека от него. Об этом рассказала юрист Виктория Драпайло.

Речь идет о случаях, когда человек был годен к службе, но отказался от получения боевой повестки. Конечно, в таких условиях против него возбуждается уголовное дело со всеми его этапами.

Если за время расследования обстоятельства изменились – человек теоретически может быть официально освобожден от мобилизации.

По словам эксперта, Верховный Суд принял постановление об удовлетворении жалобы прокурора и вернул дело в апелляционную инстанцию. Согласно материалам дела, военнообязанный получил законное мобилизационное распоряжение, но не выполнил его требования. Против него возбудили дело об уклонении от военной службы в соответствии со статьей 336 Уголовного кодекса.

В первой инстанции ему назначили реальный срок лишения свободы на 3 года. Затем в апелляции добились замены этого наказания на условный срок с испытательным сроком в два года. Но обвинению это не понравилось. И они обратились в Верховный Суд… Апелляционный суд вновь встал на сторону этого человека, но на этот раз полностью закрыл дело и полностью освободил его от уголовной ответственности,

– рассказала Виктория Драпайло.

Известно, что у человека изменились обстоятельства – он получил 3-ю группу инвалидности и устроился на работу. Но прокуратура не сдавалась и утверждала, что, несмотря на то, что гражданин оформил инвалидность, он по-прежнему представляет общественную опасность. А "изменением обстановки" обвинение считало лишь отмену военного положения.

Поэтому заключение Верховного Суда изменилось, и теперь оно такое. Получение лицом после совершения уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 336, отсрочки от призыва на военную службу не представляет собой изменение обстановки и не свидетельствует об утрате общественной опасности совершенным деянием в понимании статьи 48 Уголовного кодекса,

– рассказала юрист.

Однако случаи, когда предоставление отсрочки напрямую связано с таким физическим или психическим состоянием лица, которое объективно исключает возможность повторного совершения уголовного правонарушения в будущем, могут служить основанием для вывода об утрате лицом общественной опасности.

Подведем итог! Верховный Суд постановил, что получение отсрочки после совершения уголовного правонарушения по статье 336 УК Украины не является основанием для освобождения человека от уголовной ответственности. Но из общего правила есть исключения.

Напомним, в связи с продолжающейся в Украине мобилизацией мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получать различные виды повесток, каждая из которых влечет за собой определенные последствия в случае игнорирования.

Так, игнорирование "боевой повестки" наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, тогда как неявка по другим видам повесток влечет за собой административную ответственность в виде штрафа.