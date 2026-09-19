Тот факт, что "боевая" повестка отправлена по почте, еще не означает призыв

"Боевая" повестка, как и любая другая во время мобилизации, может отправляться по почте. Это предусмотрено Постановлением Кабинета Министров № 560. В случае игнорирования мобилизационного распоряжения полиция обязана возбудить уголовное дело, поэтому лицо объявляется в розыск не только по базе "Оберег", но и по базе МВД. Как отметил в комментарии 24 Канала военный юрист Егор Кулик, это уже считается уголовным розыском.

По словам эксперта, следует помнить, что сам факт направления "боевой" повестки означает, что она вручена военнообязанному. И неважно, получил ли он ее лично или нет.

Егор Кулик Военный юрист В то же время ТЦК должен доказать, что повестка была отправлена именно по правильному адресу, а также что отправление было заказным, имело опись вложения и уведомление о вручении. Отправка по случайному, старому или ненадлежащему адресу может свидетельствовать об отсутствии правомерного уведомления.

Егор Кулик подчеркнул, что юридически важным является то, имеет ли лицо действующее и надлежащим образом оформленное право на освобождение от мобилизации на момент призыва или отправки. То есть если после получения повестки, но еще до фактической отправки в учебный центр или воинскую часть, лицу предоставили отсрочку или бронирование, то законных оснований отправить его на службу у центров комплектования нет.

Дата повестки не отменяет последствий действующего бронирования, поскольку закон прямо определяет забронированное лицо как не подлежащее призыву. На практике необходимо сразу подать в ТЦК заявление и доказательства бронирования. Если в "Резерв+" статус уже отображается, к заявлению целесообразно приложить электронный военно-учетный документ или его распечатку,

– отметил юрист.

Однако, если сведения еще не отображаются, то эксперт советует приложить любые документы, подтверждающие факт освобождения от мобилизации, в частности в случае бронирования – выписку, письмо от работодателя и т. п.

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То есть Егор Кулик подытожил, что требовать аннулирования "боевой" повестки на отправку можно, когда:

имеется действующая отсрочка или бронирование;

установлена негодность к военной службе по заключению ВВК;

отсутствует надлежащий медицинский осмотр перед направлением на службу, вопреки процедуре;

внесены ошибочные персональные или военно-учетные данные;

повестка была направлена не по тому адресу;

зафиксировано нарушение требований к оформлению и отправке повестки.

Если вы считаете, что повестка незаконна, и планируете обжаловать ее или действия ТЦК, целесообразно получить заказное письмо. Это позволяет иметь на руках саму повестку, конверт, трек-номер, уведомление о вручении и, по возможности, опись вложения – то есть доказательства для проверки процедуры и дальнейшего обращения в ТЦК, к адвокату или в суд,

– сказал специалист.

Почему не стоит отказываться от присланной "боевой" повестки

Егор Кулик подчеркнул, что отказ от получения или неявка в почтовое отделение не являются надежным способом избежать последствий повестки.

Фактически повестка все равно будет считаться врученной, если почтовый оператор поставит отметку об отказе от ее получения или об отсутствии лица по адресу. Тогда ТЦК может ссылаться на почтовую отметку как на дату вручения, потому что гражданину все же придется опровергать принадлежность адреса, вид почтового отправления, содержание вложения или другие обстоятельства процедуры.

Что делать после получения

Юрист советует после получения письма сохранить конверт, саму повестку, уведомление о вручении, квитанцию и данные отслеживания. Стоит также проверить, соответствовало ли отправление требованиям пунктов 34 и 41 Порядка № 560. Письмо должно быть заказным, а также содержать опись вложения и уведомление о вручении. На конверте должен быть указан правильный адрес.

Кроме того, можно проверить в электронном военно-учетном документе сведения о бронировании, отсрочке и ВВК.

Немедленно обратиться к адвокату следует, если у лица имеется законное основание для освобождения от призыва или если имеются процессуальные нарушения. Можно подать в ТЦК письменное заявление об учете отсрочки или бронирования, отмене повестки или исключении из списка на отправку,

– советует Егор Кулик.

Напомним, что после обновления военно-учетных данных военнообязанные мужчины не сразу получают "боевую" повестку. Согласно закону, она может быть вручена только после прохождения военно-врачебной комиссии.

ВВК необходимо пройти в течение 14 дней, однако также учитывается время на получение полной и объективной информации о состоянии здоровья человека.